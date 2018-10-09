Претендентов на титул «Мистер Нижний Новгород» протестировали на физическую мощь

СЕГОДНЯ 22:05 2018-10-09T22:10:04+03:00

12 участников конкурса провели полтора часа в спортзале под непрерывные силовые и кардиотренировки

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9 октября состоялся этап одного из самых брутальных конкурсов Нижнего Новгорода — «Мистер Нижний Новгород 2018». Проверить участников на выносливость взялись те, кто знает о спорте не понаслышке — тренеры.

- Разминаемся, маршируем, — огласил в микрофон тренер Александр Куприченков и спортивный этап стартовал.

Беспощадную тренировку для конкурсантов проводили тренеры Александр Куприченков и Ксения ГурьяноваФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Безобидная разминка незаметно перешла в интенсивную тренировку и спустя 20 минут парни начали ощутимо уставать.

Спортивный этап стартовал с простой разминки, которая плавно перетекла в изматывающую тренировкуФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

В зале периодически стали появляться пустые штанги — участникам становилось сложнее переносить нагрузки и парни отходили освежиться у кулера с прохладной водой.

В перерыве участники восстанавливали силы как моглиФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

За долгожданной передышкой последовала следующая часть тренировок — соревновательная. А силовой блок тренеры оставили на десерт — окончательно выдохшиеся участники тягали штанги с пятикилограммовыми блинами.

Спустя полчаса кардиотренировок выполнять упражнения на силу было особенно тяжелоФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Несмотря на то, что организаторы конкурса предупреждали участников о тяжелом спортивном этапе, для многих такие нагрузки оказались неожиданностью. Сложно было даже тем, кто в обычной жизни не расстается со спортом больше, чем на три дня.

- Если я выгляжу спортивнее, чем кто-то, это не значит, что я лучше переношу такие нагрузки. Это не совсем мой профиль — я больше по силовым, — поделился после тренировки своим состоянием 23-летний Саша Чирков, кандидат в мастера спорта по жиму штанги лежа.

23-летний Саша Чирков одержал уверенную победу на спортивном этапеФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Дальновидный участник встал в первый ряд, чтобы проявить себя и не прогадал — Александр занял первое место в спортивном этапе.

- Я лучше попробую стать первым, чем закомплексую и забьюсь в угол, — таким принципом руководствовался Саша, когда выбирал место для тренировки в зале.

Второе место досталось 28-летнему Павлу Степанову. Мужчина — кандидат в мастера спорта по плаванию, но нагрузки дались тяжело и ему.

- Вторая часть тренировок, где 15 прыжков, 15 приседаний, пробежка и так три подхода — мне показалось, что перебор. Это похоже на кроссфит. Выдыхаться я стал спустя 40 минут, — рассказал Паша.

Третье место заслуженно занял Валентин Пискарев. Участник так увлекся, что не заметил времени, проведенного в зале.

Валентин Пискарев занял третье место на спортивном этапеФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Правда, полтора часа длилась тренировка? Прошло как полчаса. Правда, я устал уже через 10 минут, но потом открылось второе дыхание, — пошутил Валентин. Кстати, кроме победы в конкурсе 28-летний парень мечтает запустить проект по производству необитаемых подводных аппаратов.

После спортивного этапа из 12 участников должны были остаться 10. Но парни так поразили своей выносливостью, что члены жюри не выдержали и не стали никого выгонять.

- Это было бы нечестно, все молодцы и держались до последнего, — сообщил один из организаторов.

А о следующем этапе создатели конкурса загадочно молчат.

Спортивный этап стартовал с простой разминки, которая плавно перетекла в изматывающую тренировкуФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Можем только сказать, что в этом году участников ждут сюрпризы. Это будет нечто, — пообещала организатор Кристина Афанасьева.