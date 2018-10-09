Новый кабмин Нижегородской области: 17 министров, две красавицы и один старожил

СЕГОДНЯ 14:59 2018-10-09T15:04:22+03:00

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Сразу после официального вступления Глеба Никитина в должность губернатора Нижегородской области 26 сентября региональное правительство всем составом ушло в отставку. Это обязательная процедура после инаугурации, после которой все министры приобрели приставку и.о. Впрочем, для некоторых членов кабмина отставка стала не формальной, а вполне реальной – 28 сентября свой пост покинул экс-министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов. Вслед за этим началась целая череда кадровых перестановок.

Иногородний тренд по замам

По традиции основное внимание политологов и рядовых нижегородцев было приковано даже не к министрам, а к заместителям губернатора – ведь именно они являются ключевыми фигурами в кабмине и курируют целые отрасли в правительстве. Пока все замы находятся в статусе и.о. – до утверждения в Законодательном собрании. Но уже сейчас самые внимательные обратили внимание на одну примечательную закономерность – почти все замы губернатора оказались иногородними.

Судите сами, Сергей Морозов прибыл в наш город из Санкт-Петербурга, где был председателем городского комитета по строительству, Никита Никитин - из Москвы, где возглавлял одно из управлений Федерального агентства по туризму, Игорь Носов – из Татарстана, где руководил особой экономической зоной «Иннополис».

Как объяснил сам Глеб Никитин, подобрать подходящие кадры на посты заместителей губернатора среди нижегородцев ему попросту не удалось. Единственным исключением оказался Евгений Люлин – человек проверенный и опытный в руководстве региона. На посту заместителя губернатора он работает с 2013 года, а с 2002 по 2007 годы – возглавлял Законодательное собрание Нижегородской области.

Стоит отметить, что после ухода в марте Романа Антонова до сих пор свободен пост заместителя губернатора по внутренней политике.

Средний возраст – 40 лет

Что касается министров, то здесь кабинет сменился наполовину. Из прежней команды губернатора Валерия Шанцева места смогли удержать Ольга Сулима, Сергей Панов, Максим Черкасов, Андрей Чертков, Денис Бакиев, Андрей Гнеушев, Роман Любарский, Игорь Норенков и Алексей Сыров. Остальные появились в региональном правительстве только в начале этого года, уже после назначения Глеба Никитина. Большая часть новичков, как и заместители губернатора, родом не из Нижнего Новгорода. Тем не менее, Глеб Никитин уверен, что все они смогут здорово послужить Нижегородской области. Несмотря на то, что средний возраст министров – 40 лет, за плечами у каждого из них весьма солидный опыт: работы в государственных корпорациях, федеральных структурах и крупнейших российских компаниях.

- Никакой специальной политики на омоложение нет. Я считаю, что настоящая эффективная команда — это симбиоз мудрости и молодости, - заявил Глеб Никитин в интервью журналистам, объясняя свой выбор.

Кстати, формирование нового правительства длилось недолго. Уже 4 октября Глеб Никитин переназначил 16 региональных министров. Большинство из них заняли эти посты еще в течение этого года. До последнего вакантными оставались лишь посты министров сельского хозяйства и экологии. Лишь 8 октября министром сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области был назначен экс-глава администрации Дальнеконстантиновского района Николай Денисов.

- Он прошел путь от механика в колхозе до начальника сельхозуправления, а затем и руководителя администрации Дальнеконстантиновского района, в экономике которого ведущую роль играет именно агропромышленный комплекс, - отметил Глеб Никитин, комментируя назначение Николая Денисова.

Женский взгляд

Особое внимание со стороны нижегородцев привлек и гендерный состав нового правительства. В нем, как и прежде, две женщины. Вместе с бессменным министром финансов Ольгой Сулимой, занимающей этот пост с 2008 года, разбавлять мужские ряды будет новый министр культуры Надежда Преподобная. За свою карьеру она успела поработать в министерстве инвестиционной политики, в министерстве экологии, а последний год возглавляла Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

- Надежда Преподобная – это человек, способный изучать ситуацию, понимать ее и быстро принимать решение, - прокомментировал это назначение в эфире радио «Комсомольская правда – Нижний Новгород» руководитель проекта «Рождественская сторона» Александр Сериков. - Человек она местный и это тоже важно. Ей будет легче опираться на общественное мнение, мнение нижегородских элит по очень непростым вопросам. Некоторые опасались, что ей трудно будет войти в культурную среду, но я думаю, у нее все получится.

Кстати, в отличие от остальных министров, Надежда Преподобная при назначении прошла конкурсный отбор в рамках программы «Команда правительства». До очного этапа здесь прошли 35 человек, из которых экспертами отобрали всего пятерых. Среди них вместе с Надеждой Преподобной были директор нижегородского цирка Инна Ванькина, заместитель министра культуры Алла Забегалова, директор музея Максима Горького Лариса Моторина и эксперт профессионального сообщества менеджеров культуры Алла Семенышева. Однако после личного собеседования с каждым из кандидатов Глеб Никитин выбрал именно Надежду Преподобную.

КОМПЕТЕНТНО

Павел Солодкий, Уполномоченный по защите прав предпринимателей Нижегородской области

- Право губернатора – собрать команду, которая будет реализовывать его проекты, в том числе Стратегию развития области. Поэтому он волен взять тех людей, которым он доверяет и которые смогут обеспечить рывок нашего региона. Приятно, что в этой команде остался Евгений Люлин, опытнейший человек, который возглавлял и Законодательное собрание, и долгое время является заместителем губернатора. Под его руководством были министерства, которые обеспечивают основную доходность: и промышленность, и поддержка предпринимательства, и сельское хозяйство. Его опыт позволит быстрее освоиться новым заместителям главы региона и многое даст для развития области.