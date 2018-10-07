2018-10-07T17:42:19+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде бетонный столб раздавил белоснежную Toyota Camry

На улице Голованова сначала упало дерево, которое повлекло опору за собой
Светлана СТРОКАН
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Бетонный столб попал прямиком на капот белоснежной "Тойоты"Бетонный столб попал прямиком на капот белоснежной "Тойоты"Фото: СОЦСЕТИ
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7 октября на улице Голованова бетонный столб раздавил автомобиль Toyota Camry. Сначала между домами 27 и 35 приземлилось дерево, которое повлекло за собой опору. Столб оказался на капоте белоснежного автомобиля, припаркованного поблизости. Известно, что никто не пострадал.

Очевидцы и пользователи соцсетей выразили искренее сочуствие владельцу машины.

- Пострадал хозяин машины. Морально, — пошутил Михаил Соломатин.

Напомним, 6 октября автомобиль "Скорой помощи" столкнулся с такси в центре Нижнего Ноговрода. ДТП произошло на перекрестке улиц Провиантская и Ульянова в 15.00. Автомобили получили значительные повреждения. По словам очевидцев, в автомобилях были пострадавшие. Нижегородцев возмутило, что виновник аварии в итоге может просто получить штраф в 1000 рублей за то, что не уступил дорогу.

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