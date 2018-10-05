«Современные ученики могут многому научить взрослых»
В День учителя пообщались с победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России – 2017» Иваном Горячковым
учитель истории и обществознания гимназии №184 Нижнего Новгорода, победитель регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России – 2017» Иван ГорячковФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Сегодня, 5 октября в большинстве стран мира отмечается День учителя. О том, каковы современные учителя и ученики, побеседовали с учителем истории и обществознания гимназии №184 Нижнего Новгорода, победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России – 2017» Иваном Горячковым.
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«Современные ученики могут многому научить взрослых» - нижегородский учитель Иван Горячков
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