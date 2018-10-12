«Перед этим он 40 минут стоял на карнизе балкона»: Нижегородец упал с седьмого этажа и выжил

СЕГОДНЯ 14:55 2018-10-12T15:02:49+03:00

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10 октября жители микрорайона «Водный мир» в Нижнем Новгороде наблюдали следующую картину: мужчина около 40 минут находился на карнизе балкона на седьмом этаже, а затем сорвался и упал на землю.

По словам очевидцев, он остался жив.

- Даже встать пытался. Потом просто на бок лег и лежал, мы МЧС вызывали, - рассказала одна из жительниц этого дома – Александра.

Она сообщила также, что инцидент случился рано утром, около половины восьмого.

Нижегородец упал с седьмого этажа и выжилФото: СОЦСЕТИ

- Тёща, пока не было жены, попросила помыть одностворчатое окно и.... Вот сами видите, - написал в соцсетях один из соседей мужчины – Валерий. Однако рассказывать «Комсомолке» подробности он отказался.

Его словам нижегородцы не поверили. Они ответили Валерию, что «даже ради самой любимой тёщи на свете, ни один здоровый в плане головы мужик так не будет вылазить на карниз».

«Комсомолка» обратилась в ГУ МВД по Нижнему Новгороду, чтобы выяснить подробности.

- Да, к нам поступала такая информация утром 10 октября. Полицейские выезжали на место происшествия. Пострадавшего мужчину оттуда увезли в больницу, на тот момент он был жив. Были зафиксированы травмы, совместимые с жизнью, - рассказали в ведомстве.

Также правоохранители сообщили, что сейчас по данному факту проводится проверка. Причины случившегося выясняются.