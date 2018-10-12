2018-10-12T12:58:12+03:00
Общество

Нижегородское метро продлят до площади Сенной

ГУММиД начал подготовку необходимой документации
Юлия ДАНЧЕНКО
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Нижегородское метро продлят до площади СеннойНижегородское метро продлят до площади СеннойФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Нижегородский метрополитен, который в последнее время стал особенно популярен у нижегородцев, похоже, снова начнет расти. И на этот раз он дотянется до площади Сенной.

Согласно приказу департамента градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области, ГУММиД (Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде) должен подготовить документацию по планировке территории. Все необходимые бумаги должны быть готовы через год.

Новая ветка метро пройдет частично под улицей Горького, по косой заденет парк Кулибина и частично сквер 1905 года. С улицы Горького линия будет пролегать под кварталом 1833 года. Однако большая часть новой ветки окажется под улицей Белинского.

Схема новой ветки метро. Фото: приложение к приказу департамента градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской облати

Схема новой ветки метро. Фото: приложение к приказу департамента градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской облати

На своей страничке в социальной сети градозащитница Мария Попова обратила внимание на то, что один из выходов из метро будет возле сквера 1905 года, который сейчас благоустраивают.

- Но сейчас делают гранитное благоустройство данной части сквера. И возникает вопрос: а что будет с этим многомиллионным благоустройством через пару лет, когда начнут копать сквер под выход из метро? – вопрошает Мария Попова.

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» отправила запрос в администрацию Нижнего Новгорода с просьбой подробнее рассказать о планах строительства новой ветки метрополитена. Пока ответ в редакцию не пришел.

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