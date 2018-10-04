Насилие в школе: как ребенку противостоять агрессии со стороны сверстников?
Тему подростковой агрессии обсудили с психологом на 92,8 FM
Насилие в школе: как ребенку противостоять агрессии со стороны сверстников? Фото: СОЦСЕТИ
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В чем причина подростковой и молодежной агрессии, стало ли больше психически нестабильных молодых людей и что можно сделать прямо сейчас, чтобы не допустить очередной трагедии? Эту непростую тему обсуждаем с психологом-консультантом, доцентом кафедры практической психологии Мининского университета Ольгой Богородской в программе «Здоровый разговор» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.
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Насилие в школе: как ребенку противостоять агрессии со стороны сверстников?
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