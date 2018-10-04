4 Окт. 10:00 2018-10-05T19:22:31+03:00

Насилие в школе: как ребенку противостоять агрессии со стороны сверстников? Фото: СОЦСЕТИ

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В чем причина подростковой и молодежной агрессии, стало ли больше психически нестабильных молодых людей и что можно сделать прямо сейчас, чтобы не допустить очередной трагедии? Эту непростую тему обсуждаем с психологом-консультантом, доцентом кафедры практической психологии Мининского университета Ольгой Богородской в программе «Здоровый разговор» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

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