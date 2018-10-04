Снова «68 отметка»?! Опять обсуждается вопрос повышения уровня Чебоксарского водохранилища

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-04T19:00:49+03:00

По неофициальным данным, на совещании в правительстве РФ была поддержана позиция Нижегородской области

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«Никогда такого не было, и вот опять»... 2 октября в Москве состоялось совещание под руководством заместителя председателя правительства Дмитрия Козака. Одной из тем обсуждения стал доклад аналитического центра при правительстве РФ по вопросам строительства Чебоксарской ГЭС и возможности повышения уровня воды с 63 до 68 метров.

Вместе с заслуженным экологом России Кларой Романовой обсудили детали этого аналитического доклада, возможные последствия «68-ой отметки» для экологии и экономики Нижегородской области, а также позиции властей нашего региона, Чувашии и Марий-Эл по этому вопросу.

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