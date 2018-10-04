СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-04T18:57:43+03:00

«Мы до сих пор не знаем, что делается в сквере 1905 года, и как это будет выглядеть» Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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На днях в Нижнем Новгороде были проведены общественные обсуждения благоустройства сквера имени 1905 года рядом с площадью Свободы. Активисты предложили подумать над более мягким вариантом проекта, который не включает в себя установку малых архитектурных форм и скамеек из гранита. В ответ городские власти решили приостановить работу и вместе с общественностью подумать над проектом.

В эфире Радио «Комсомольская правда» Нижний Новгород» обсудили с градозащитником Марией Поповой, почему подрядчики губят здоровые деревья, и как план по строительству метро около оперного театра скажется на судьбе сквера.

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