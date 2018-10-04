«Юпитер» возрождается? Каким увидят нижегородцы обновленный концертный зал

4 Окт. 10:00 2018-10-05T13:33:30+03:00

Он может начать свою работу в марте следующего года

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Здание концертного зала «Юпитер» в Нижнем Новгороде было закрыто на реконструкцию в 2011 году. Через четыре года, 18 августа 2014 года здание было продано на аукционе, с условием сохранения в течение 5 лет его социально-культурной функции. И четыре года не происходило ровным счетом ничего: здание пустовало, внутри – разруха.

Но весной этого года вдруг появились подрядчики и начали проводить ремонтные работы. По последней информации, концертный зал «Юпитер» может возобновить работу уже в марте 2019 года. Каким увидят нижегородцы обновленный КЗ, обсудили в программе «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» Нижний Новгород».

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