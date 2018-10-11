Нижегородские врачи о близорукости: «Ситуация приобретает характер пандемии»

СЕГОДНЯ 15:40 2018-10-11T15:43:51+03:00

По предварительному прогнозу ученых, к 2050 году половина людей на Земле будет страдать близорукостью

Изменить размер текста: A A

Согласно статистике, почти половина выпускников школ имеет патологию зрения. Введенная реформа, при которой первоклашками становятся с шести лет, только увеличило количество зрительной патологии. В преддверии Всемирного дня зрения, который отмечается 11 октября, в пресс-центре «Комсомольской правды» состоялся круглый стол. Эксперты рассказали о том, что делать родителям с детской близорукостью, как организовать учебу в школе и дома, чтобы уменьшить нагрузку на глаза, какие методы диагностики, профилактики и лечения являются наиболее эффективными.

Сейчас около 15 миллионов россиян страдают этой болезнью, то есть каждый третий человек. В мире таких людей насчитывается около двух миллиардов, 80 миллионов из которых – дети.

- Близорукость занимает 16% среди всех заболеваний детей школьного возраста. В начале обучения частота близорукости составляет 6-8%, а к 11 классу – уже почти 30%. В лицеях и гимназиях этот процент достигает 50, - рассказала ассистент кафедры глазных болезней ПИМУ, кандидат медицинских наук Наталья Белоусова.

По ее словам, только 47% детей, страдающих близорукостью, находятся под регулярным диспансерным наблюдением и получают качественную терапию. Родители остальных, видимо, не стремятся обследовать своих сыновей и дочерей.

За последние пять лет патология глаз в Нижегородской области не претерпела резкого скачка. Рост есть, но очень плавный.

Как заявил главный внештатный офтальмолог Министерства здравоохранения Нижегородской области, заведующий офтальмологическим отделением ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая больница» Андрей Матюшин, одной из главных причин появления близорукости у детей является высочайшая зрительная нагрузка.

- В дошкольном возрасте все просто: лучше вообще не давать ребенку гаджеты до трех-четырех лет. В дальнейшем, если он будет смотреть мультфильмы, то тратить на это нужно 20-25 минут в день. Если говорить о возрасте чуть старше, то кроме школьной программы, тратить на учебу нужно 30-40 минут - не больше, - добавил эксперт.

Он напомнил, что близорукость – это генетически предрасположенное заболевание. Если у кого то из родителей этот ген был, то он обязательно себя реализует у ребенка при повышенной зрительной нагрузке.

Его слова подтвердил и главный врач нижегородской офтальмологической клиники «Эксимер», врач высшей категории и заслуженный врач РФ Геннадий Ганичев. Он посоветовал родителям как можно больше внимания уделять на диагностику зрения детей.

- 3-4 процента детей уже в дошкольном возрасте имеют близорукость. Если вовремя выявить это заболевание, то можно принять меры, чтобы оно хотя бы стабилизировалось, а не ухудшалось, - уточнил Ганичев.

На круглом столе также присутствовала врач-офтальмолог центра детской офтальмологии «Тонус Амарис» Елена Петелина.

- Школьника обязательно нужно смотреть ежегодно, даже если он ни на что не жалуется. Сейчас мы можем выявлять это заболевание на ранней стадии. Мы наблюдаем два раза в год людей, но зовем и чаще. Два раза в год идет полное обследование, а еще два раза – скрининг. Не все дети, к сожалению, признаются родителям на ухудшение зрения, - поделилась она.

Сейчас во многих клиниках, по словам Петелиной, ведется полное бесконтактное обследование, что, конечно же, является огромным плюсом.

- Нас дети не боятся, на прием приходят с удовольствием. В качестве диагностики используем рефрактометр, пневмотонометр, то есть оборудование, которое не касается детей. Мы везде с ними играем: нет ни плача, ни отрицательных эмоций. Раньше использовался атропин, дети с широкими зрачками ходили до двух недель и испытывали дискомфорт при чтении, письме и ярком свете. Сейчас такого нет, мы диагностируем и выявляем проблемы в пределах суток, - подытожила врач.

Напомним, хирургическое вмешательство в случае близорукости разрешено только после 18 лет, так как до этого времени глаз еще окончательно не развит.

Сейчас в Нижегородской области работают 11 кабинетов охраны зрения, оснащенных всем необходимым оборудованием . По словам специалистов, их не хватает, но они работают усиленно и качественно.

Как избежать появления близорукости?

Советы родителям и учителям:

1. Необходимо проверять зрение у ребенка, начиная с месячного возраста, далее в 1 год, 3 года, пред школой и каждый год в школьный период, при условии, что нет жалоб.

2. Нужно хорошее освещение. У доски – 500 люкс, над партой – 400 люкс. Это средние цифры, отследить которые можно специальным прибором – люксометром.

3. Ребенок должен отвлекаться от домашних заданий, делать перерывы каждые 30-45 минут, больше дышать свежим воздухом.

4. Расстояние от глаз школьника до учебника должно быть не меньше 30 сантиметров, до экрана монитора – не меньше 50 сантиметров, а до телевизора – не меньше трех метров

5. Нельзя читать книги лежа или в транспорте.

6. Плохая осанка в положении сидя оказывает негативное влияние на шейный отдел и служит причиной смещения шейных позвонков, что приводит к усталости глаз и снижению зрения.

7. Бег, плавание, игра в теннис, футбол, бадминтон – полезны для глаз. Рассматриваются виды спорта, в которых низка вероятность травм головы.

8. Кроме основного источника света в комнате у ребенка на рабочем столе обязательно должен быть еще дополнительный источник света – лампа. Если он правша, то свет должен падать спереди и слева, если левша – спереди и справа.

9. Правильное питание тоже улучшает состояние. Необходима белковая пища, кальций, витамины B, Е и С. По утрам рекомендуется есть сливочное масло.

10. Самое главное: необходимо ограничение на подготовку домашнего задания. Ученик младших классов должен тратить на это не более полутора часов в день, ученик средних классов – не более трех часов, а старшеклассник – не более четырех с половиной.

Все рекомендации врачей «Комсомольская правда» отправила в департамент образования и министерство образования Нижегородской области.