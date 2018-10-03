«Пограничники - достойные люди!»: Владимир Баландин об организации «Нижегородский пограничник»

3 Окт. 10:00 2018-10-04T13:16:58+03:00

Заслуженный ветеран Нижегородской области рассказал о работе с ветеранами и молодежью

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В Нижегородской области много ветеранских организаций, но деятельность тех, кто держит «границу на замке», вызывает особый интерес. В эфире Радио «Комсомольская правда» Нижний Новгород» о работе областной общественной организации ветеранов «Нижегородский пограничник» рассказал фронтовик Великой Отечественной войны, заслуженный ветеран Нижегородской области и почетный ветеран Нижнего Новгорода, ветеран Министерства Юстиции РФ, Почетный председатель ветеранской организации «Нижегородский пограничник» Владимир Баландин.

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