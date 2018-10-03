Когда ждать новой маршрутной схемы в Нижнем Новгороде?

3 Окт. 10:00 2018-10-04T13:14:26+03:00

Еще девять маршрутов отменят в Нижнем Новгороде с 1 января 2019 года Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Еще девять маршрутов отменят в столице Приволжья с 1 января 2019 года

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Транспортные изменения будоражат Нижний Новгород уже второй год. Сначала нижегородцам представили одну транспортную схему, потом заговорили об ее несовершенствах. И, наконец, пообещали внести в нее кардинальные изменения.

Для этого во всех районах города были проведены общественные обсуждения. Итогом всех этих слушаний должна была стать новая маршрутная сеть, которую специалистам предстояло разработать на основе пожеланий нижегородцев. Ее окончательный вариант горожанам обещали показать в сентябре 2018 года. Однако сроки перенесли. Подробности с комментариями транспортного обозревателя Александра Седова – в программе «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» Нижний Новгород».

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