2018-10-03T18:08:48+03:00
Общество

В Нижегородской области подвели итоги фотоконкурса «Голосовач52»

По итогам мероприятия участники получили 134 приза, а победитель – автомобиль Lada Xray
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижегородской области подвели итоги фотоконкурса «Голосовач52».В Нижегородской области подвели итоги фотоконкурса «Голосовач52».Фото: Предоставлено организаторами
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В Нижегородской области подвели итоги фотоконкурса «Голосовач52», который проходил в нашем регионе с 9 сентября по 1 октября. За это время в нем приняли участие тысячи нижегородцев.

- В соответствии с условиями конкурса, нужно было прийти на свой избирательный участок в единый день голосования 9 сентября, сфотографироваться в специальной брендированной рамке, а потом выложить фотографию в социальные сети Instagram или ВКонтакте с двумя хештегами и отмеченным в посте аккаунтом конкурса, - рассказывают организаторы. – Сами фотографии принимались в срок с 9 по 11 сентября, а после этого начался подсчет голосов и работа жюри.

Самым креативным нижегородцам, набравшим наибольшее количество лайков и приглянувшиеся взыскательному жюри, сегодня вручили призы.

- Можно только предположить, сколько усилий было затрачено на то, чтобы собрать сотни лайков от друзей и знакомых. Знаю, что некоторые даже не спали ночами, чтобы прийти к финишу победителями! – поприветствовала собравшихся член жюри конкурса, депутат городской Думы Нижнего Новгорода, руководитель благотворительного фонда «Доброе Дело» Анна Татаринцева.

По итогам мероприятия участники получили 134 приза. Фото: Предоставлено организаторами

По итогам мероприятия участники получили 134 приза.Фото: Предоставлено организаторами

По итогам мероприятия участники получили 134 приза. Фото: Предоставлено организаторами

По итогам мероприятия участники получили 134 приза.Фото: Предоставлено организаторами

В Нижнем Новгороде были выбраны по 12 победителей в каждой из социальных сетей. Им вручили наушники Beats, гироскутеры, игровые приставки Sony PS4, Apple Ipad и Apple Iphone 8. Обладателем суперприза Lada Xray также оказался нижегородец.

- Для меня главным стимулом стал пример друга, который получил ценный приз в весеннем конкурсе «Голосовач 52», - рассказал победитель Артём Мальцев. - Спасибо всем друзьям за поддержку! Победа была не из легких, но мы справились!

Кстати, конкурс «Голосовач52» проводился в Нижегородской области уже второй раз. Весной, 18 марта, в конкурсе участвовали жители трех городов – Нижнего Новгород, Дзержинска и Лысково. На этот раз к ним присоединились и другие города - Арзамаса, Выксы, Балахны, Павлова, Сарова, Кстова и Бора.

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