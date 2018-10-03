«Я сильно любил, но она предала меня. За это я отомщу»: 41-летний нижегородец влюбился в 22-летнюю девушку, которая оказалась «жрицей любви»

СЕГОДНЯ 17:23 2018-10-03T17:57:30+03:00

Сергею рисковал жизнью, но ему так и не удалось вытащить Катю из сомнительного бизнеса Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Когда мужчина попытался вытащить возлюбленную из грязного бизнеса, это обернулось топором в его же спине

Изменить размер текста: A A

Любви все возрасты покорны

Историю знакомства с Катей Сергей К. помнит в подробностях. Поначалу часто встречал девушку в автобусе и однажды решил проводить. Оказалось, Катя замужем, и Сергей прекратил ухаживания.

В 2017 году, когда Катя развелась с супругом, у влюбленного мужчины появился шанс, не смутила даже беременность девушки. Весной 2018 года встречи Сергея и Кати стали чаще.

Такой Катя была, когда Сергей впервые ее встретил. Мужчина влюбился и решил, что завоюет сердце юной девушкиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Порой девушка кокетливо спрашивала у Сергея, на что он готов ради нее.

- Я отвечал, что готов пожертвовать последним. Пытался заработать на стройках или разнорабочим в других сферах. Катя из бедной многодетной семьи - я был готов помогать ее родным и делал это. Отдавал последние деньги из кошелька, но был рад, что она со мной.

Правда, Сергея немного напрягали привычки Кати. Девушка курила и много выпивала. Могла выпить полтора литра пива за раз.

Массаж, но не спины

Призрачное счастье разрушили слухи о том, что Сергей делит свою девушку со многими мужчинами Ворсмы и Павлова.

- Мне рассказали, что она со всем поселком за сигареты или бутылку пива… - мужчина не стал договаривать то, что и так понятно. - Потом стала делать это за деньги.

Все уговоры бросить грязное поприще закончились тем, что Катя стала избегать Сергея. Тогда, подкупив Катину подругу, мужчине удалось выследить девушку и увезти в Дзержинск - в свою квартиру.

Мать Кати призналась, что не верит в чистые намерения 41-летнего мужчины по отношению к ее дочериФото: СОЦСЕТИ

Там же Сергей уговорил девушку записать видеообращение, где девушка сообщает подробности своей работы. Из видео понятно, что в сауне трудятся шесть мнимых «массажисток», которые находятся все время в кабинете у заведующей хозяйственной частью и выходят только на конкретные заказы. Оплата идет не за клиента, а за время работы. За час девушки зарабатывают тысячу рублей, а 500 рублей идет начальству.

- Администратор и заведующая сауны могли позвонить в любое время дня и ночи - Катя сразу срывалась и ехала. Пытался караулить Катю у сауны, но заведующая пригрозила, что если увидит рядом с Катей, то меня скрутят, а в машину подкинут наркотики или оружие и вызовут милицию, - рассказывает Сергей. - Они вызывали Катю даже за две недели до родов и почти сразу после.

Сергей выбил у Кати обещание завязать с проституцией и поверил, что счастливое будущее еще возможно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/671555" frameborder="0"></iframe> Сергей заставил Катю на камеру рассказать про сауну всю правду.

«Ты еще не сдох?»

Спустя два дня в десять вечера к Сергею постучались незваные гости - Катя, ее брат Алеша и Евгений Ш., который фигурировал на Катиной странице в соцсети как сутенер. Евгений пригрозил Сергею, что если он не отстанет от Кати и будет мешать ей работать, то пожалеет. Между мужчинами завязалась перепалка, и Ш. достал из багажника топор.

Евгений нагрянул к Сергею ближе к ночи. С ним была Катя, ее брат, а в руках Евгения — топорФото: СОЦСЕТИ

- Он размахнулся и ударил меня топором по спине. Я не знаю, что он хотел, может, разрубить мне позвоночник, но я увернулся, отобрал топор и саданул его в ответ. У меня на спине остался только глубокий рубец. Что у него - не знаю. Я убежал через огороды, - вспоминает мужчина.

После произошедшего Сергей кинулся звонить Кате, чтобы узнать, все ли с ней в порядке, но в ответ услышал холодное:

- Ты что, не сдох еще?

После этого случая связь с Катей была разорвана. Сергей пытался увидеться с девушкой, но вместо встречи с потерявшим голову Сергеем Катя спешила к клиентам.

Для мужчины все было очевидно - после выложенного в сеть признания девушку запугали, и она вернулась в сауну за легким заработком.

«Все это ложь и клевета на сауну!»

Упомянутая сауна в Павлове выглядела невзрачно. Вход пришлось поискать на задворках у гаражей. Вывеска гласила, что заведение принимает посетителей с шести вечера и до шести утра.

Администратор сауны грязные сплетни о заведении, конечно, отвергла:

- Я очень хочу эту ложь и клевету разоблачить. Вероятно, это происки конкурентов. Я всю жизнь жила честно и справедливо. Все меня знают с хорошей стороны, да и как можно верить этим сплетням? Сергея и Катю я в глаза не видела и не знаю, кто это.

Сауна находится прямо в центре ПавловаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Тем не менее встретиться вживую женщина отказалась, сославшись на болезнь.

Невольным очевидцем нашего расследования оказалась подвыпившая женщина, которая стояла на территории сауны.

- Вы не знаете, девочки скоро подъедут? Жду их, чтобы посоветоваться насчет работы - говорят, ночным бабочкам хорошо платят, - спросили мы наудачу, ведь кто с ходу признается, что в сауне подпольно орудуют девочки по вызову.

- Я поняла вас, - многозначительно посмотрела собеседница. - Они к шести обычно приезжают. А вот заведующая скоро будет.

Администратор сауны посчитала грязные слухи — происками конкурентовФото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Я никогда не была в него влюблена!»

По дороге в деревню Чудиново, где и проживает роковая Катя, за беседой местный таксист также невзначай упомянул сауну как место, где можно снять девочек.

Деревня Чудиново находится рядом с Ворсмой, всего в нескольких километрах от ПавловаФото: СОЦСЕТИ

Одноэтажный частный дом Катя и ее мама делили с еще двумя семьями. Дощатые сараи, собаки на цепи и незамысловатый скотный двор из куриц - строение дома также не отличалось архитектурными изысками.

Миловидная женщина, встретившая нас у порога, оказалась Катиной мамой.

- Катя дома? Хотелось бы с ней пообщаться…

- Она обычно в это время у Женьки находится, - отмахнулась женщина и пригласила войти.

О «Женьке» мы слышали и ранее. Якобы Катя жила вместе с его семьей - чуть ли не по-шведски. И этот самый Женька и напал на Сергея с топором.

Евгений был помечен в соцсетях девушки как "сутенер и крыша"Фото: СОЦСЕТИ

Возникшую неловкость нарушила вбежавшая с улицы девушка. Незнакомка с короткими черными волосами и совсем юным лицом скинула кожаную куртку, не по погоде открытые босоножки на высоком каблуке... Это была 22-летняя Катя.

- Что вам нужно, что вы хотите узнать? - накинулась девушка на журналистов.

- Хватит орать-то, - осадила Надежда дочь, и Катя послушно села рядом с матерью. - Сергей этот, что ли, вас подослал? Я его не понимаю, жить он хочет с Катей, а сам руки распускает. Какая тут любовь? Что нужно 40-летнему мужчине от глупой распутной девчонки? Не хочет она с ним жить, насильно мил не будешь. Я ее уже два раза из петли вытаскивала - так он ей надоел.

Катя призналась, что никогда не была влюблена в СергеяФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- А как вы относитесь к работе вашей дочери?

- С тех пор, как узнала об этом, у нас дома каждый день идут скандалы. Но разве она меня слушается? Да и живем бедно - сами видите, деньги не лишние, - Надежда окинула взглядом старенькую кухоньку.

- Я про администратора и заведующую ничего плохого сказать не могу, - перебила мать Катя. - Они помогли - дали заработок. Просто звонили и предлагали клиентов - я соглашалась.

Назойливый поклонник так осточертел девушке, что мать уже два раза вытаскивала ее из петлиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Вдруг голос девушки дрогнул:

- Я смогла бы найти нормальную работу в Нижнем Новгороде? А жилье съемное дорогое? Хочу переехать, подальше от всего этого.

Кстати

Уже позднее конфиденциальные источники сообщили, что принимать клиентов в сауне девочки перестали - из-за постоянных рейдов силовиков. По словам анонима, в руководстве сауны обезопасили себя и сняли для этого дела несколько квартир, в стенах которых и происходит вся вакханалия.

Сейчас Катя хотела бы переехать в Нижний Новгород, подальше от Сергея и устроиться на нормальную работуФото: СОЦСЕТИ

Официально

«Комсомольская правда» обратилась в полицию. На данный момент сауна в Павлове находится под наблюдением сотрудников правоохранительных органов:

- В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.