2018-10-03T17:28:59+03:00
Общество

Первый этап ВСМ Москва - Казань получил положительное заключение экспертизы

После запуска магистрали от Москвы до Нижнего Новгорода можно будет добраться за два часа
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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После запуска ВСМ от Москвы до Нижнего Новгорода можно будет добраться за два часа. ФОТО: gov.cap.ruПосле запуска ВСМ от Москвы до Нижнего Новгорода можно будет добраться за два часа. ФОТО: gov.cap.ru
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Все последние несколько лет нижегородцы живут в ожидании начала строительства высокоскоростной магистрали МоскваКазань. Поначалу ее планировалось построить еще к чемпионату мира, но потом сроки неоднократно переносились – и мундиаль мы встретили без ВСМ. После этого скептики разочарованно выдохнули: если уж к чемпионату не построили, то потом и вовсе про проект забудут. Но не тут-то было. На недавнем Международном транспортно-логистическом форуме в Сочи был представлен первый этап строительства магистрали.

- Первый этап предполагает строительство новой выделенной железнодорожной линии длиной 301 километр на участке Железнодорожный (Московская область) – Гороховец (Владимирская область) для поездов со скоростями до 400 км/ч, - сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги. – Также будет организовано движение пассажирских поездов от Москвы до Нижнего Новгорода, включая участки уже существующей инфраструктуры общей протяженностью 408 километров.

Проектирование магистрали на участке Железнодорожный – Гороховец сейчас уже завершено и получено положительное заключение Главгосэкспертизы. Уже проработаны все технологические вопросы, связанные с организацией строительства и эксплуатации высокоскоростной магистрали.

- Если сравнивать с существующим поездом «Стриж», который с одной остановкой следует по маршруту Москва – Владимир – Нижний Новгород 3 часа 35 минут, то высокоскоростной поезд это расстояние с одной остановкой будет преодолевать за 2 часа 5 минут, - подчеркнул первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Александр Мишарин.

Кстати, новая высокоскоростная линия предполагает 7 остановок от Москвы до Нижнего Новгорода: Ногинск, Орехово-Зуево, Петушки, Владимир, Ковров, Гороховец, Дзержинск.

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