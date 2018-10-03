2018-10-03T13:52:58+03:00
Происшествия

Замглавы администрации Дзержинска Александр Кабанов получил 3,5 года за нецелевое расходование 77 миллионов при ликвидации «Белого моря»

Свое наказание подсудимый будет отбывать в колонии-поселении
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Поводом для суда стало нецелевое расходование бюджетных средств при ликвидации шламонакопителя "Белое море" ФОТО: в блоге Дмитрия Медведева в твиттере.Поводом для суда стало нецелевое расходование бюджетных средств при ликвидации шламонакопителя "Белое море" ФОТО: в блоге Дмитрия Медведева в твиттере.
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Нашумевшее дело заместителя главы администрации Дзержинска Александра Кабанова подошло к своему логическому завершению – он приговорен судом к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Его обвинили в нецелевом расходовании бюджетных средств при ликвидации шламонакопителя «Белое море».

Напомним, между правительством региона, администрацией Дзержинска и ОАО«Сибур-Нефтехим» было заключено соглашение, в соответствии с которым компания передает шламонакопитель «Белое море» в муниципальную собственность Дзержинска и осуществляет софинансирование работ по его консервации в размере 171, 9 млн рублей.

ОАО «Индустриальный парк «Ока-Полимер», 100% акций которого принадлежат ОАО «Сибур-Нефтехим», перечислило администрации Дзержинска почти 77 млн рублей, которые поступили в бюджет города. Гордума постановила, что эти средства имеют целевое назначение и могут быть израсходованы только на ликвидацию шламонакопителя. Однако в течение 2016-2017 года 65 миллионов рублей из этой суммы были направлены администрацией города, не связанные с ликвидацией шламонакопителя.

К слову, в ходе предварительного следствия обвиняемый отказался от дачи показаний, сославшись на свое конституционное право. В результате, ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Впрочем, совсем скоро ему грозит реальное наказание – решением суда он приговорен к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Пока приговор в законную силу не вступил.

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