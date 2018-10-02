Осужденный за комментарий в соцсети нижегородец забаррикадировался в квартире и грозился поджечь свою семью

СЕГОДНЯ 18:00 2018-10-02T18:11:50+03:00

Сотрудники полиции пришли к 34-летнему Николаю, чтобы отправить в колонию-поселение, а мужчина испугался и решил выбить себе свободу через шантаж

Изменить размер текста: A A

Второй день октября мог стать последним для одной из нижегородских семей. Весть о возможной опасности сначала распространилась в соцсетях. Якобы в многоквартирном доме на проспекте Ленина жильцы закрылись в собственной квартире и хотят взорваться.

Из интернет-пользователей мало кто принял заявление всерьез. Посчитали, что ситуация больше похожа на фрагмент заграничного триллера.

Но уже около двух дня по некоторым квартирам разнесся резкий запах ацетона и фильм стал воплощаться в реальность. К месту происшествия прибыли экстренные службы, сотрудники оцепили территорию и эвакуировали жителей. Виновником переполоха оказался 34-летний Николай, взявший в заложники свою мать и младшего брата, которых грозился поджечь, попутно облив ацетоном. Мужчина вспылил, потому что не хотел отправляться в колонию-поселение.

Виновника переполоха — 34-летнего Николая, жалеют все соседи и не хотят отпускать в колонию-поселениеФото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

По словам соседей, ранее мужчину судили за несдержанное высказывание против лиц другой национальности по статье 282. Подсудимому дали условный срок, но нижегородец периодически забывал отмечаться. Из-за этого наказание сменили на колонию-поселение в поселке Сухобезводный.

Соседи сразу поняли — что-то не так, когда в ближайших, к экпицентру происшествия, квартирах стало ощутимо пахнуть ацетоном.

Несмотря на такой переполох, соседям «непутевого Кольку» жалко:

- От этой семьи не было проблем никогда. Мать воспитывает Кольку и его младшего брата — оба инвалиды. У нее на этой почве тоже мозги набекрень, да и какая женщина выдержит такую нагрузку, — обеспокоенно рассказывает старшая по подъезду корреспондентам «Комсомольской правды» - Нижний Новгород».

Оказалось, за Николая, поднявшего на уши весь дом, волнуются все соседи:

- Да он просто испугался. Пусть не забирают нашего Кольку никуда — безобидный ведь он.

А сотрудники правоохранительных органов пока от официальных комментариев воздерживаются, так как ведут беседы с Николаем.