Девять маршрутов отменят в Нижнем Новгороде с 1 января 2019 года

СЕГОДНЯ 18:03 2018-10-02T18:48:48+03:00

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Транспортные изменения будоражат Нижний Новгород уже второй год. Сначала нижегородцам представили одну транспортную схему, потом заговорили об ее несовершенствах. И, наконец, пообещали внести в нее кардинальные изменения. Для этого во всех районах города были проведены общественные обсуждения, а свои пожелания нижегородцы могли оставлять в специальных группах в социальных сетях. Итогом всех этих слушаний должна была стать новая маршрутная сеть, которую специалистам предстояло разработать на основе пожеланий нижегородцев. Ее окончательный вариант горожанам обещали показать в сентябре 2018 года. Однако сроки перенесли.

- Департамент транспорта продолжает получать обратную связь от населения при рассмотрении письменных обращений, поступающих в департамент и администрацию города, - сообщили «Комсомолке» в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода. - Жалобы и пожелания жителей учитываются в рабочем порядке при планировании маршрутной сети.

В то же время уже известно, что планируемая маршрутная сеть городского пассажирского транспорта предусматривает 15 трамвайных, 20 троллейбусных, порядка 60 автобусных маршрутов с регулируемым тарифом, порядка 30 автобусным маршрутов с нерегулируемым тарифом. При этом приоритет будет отдан развитию муниципального транспорта как наиболее доступного для всех категорий населения.

- С 1 января 2019 года в Нижнем Новгороде запланирована отмена девяти маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, - сообщили «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде в городском департаменте транспорта. – В результате анализа поступивших обращений нижегородцев сейчас принимаются решения о сохранении наиболее востребованных и организации новых маршрутов. К примеру, с 1 сентября отмененный маршрут № Т-25 был заменен муниципальным маршрутом № 15. А связь между поселком Дубравным и площадью Свободы восстановлена путем продления маршрута № 95.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Гендиректором «Нижегородпассажиравтотранса» назначена Елена Лекомцева. Соответствующее решение принял глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.

Всего за несколько месяцев работы Елене Лекомцевой удалось существенно снизить плановые убытки «Нижегородэлектротранса», который она возглавляла с мая 2018 года, - отметил Владимир Панов.

Между тем, прежний исполняющий обязанности генерального директора «Нижегородпассажиравтотранса» Александр Хватов останется заместителем руководителя.