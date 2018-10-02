СЕГОДНЯ 17:30 2018-10-02T18:48:48+03:00

«Сапсаны», новые вокзалы и реконструкция мостов: как изменилась ГЖД за 15 лет. Фото: предоставлены пресс-службой ГЖД

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1 октября ОАО «Российские железные дороги» исполнилось 15 лет, и этот день железнодорожники ежегодно отмечают как День компании. По такому случаю Горьковская железная дорога, которая является филиалом компании, подвела свои итоги работы за четверть века, а также поделилась планами на будущее.

Главное - уровень обслуживания

- Безусловно, пятнадцать лет - короткий миг, но за него мы прошли большой путь. Это время преобразований, переосмыслений, время перехода от административной деятельности к хозяйственной, - отметил начальник ГЖД Анатолий Лесун на пресс-конференции 1 октября.

Одним из главных достижений филиал за 15 лет Горьковская железная дорога считает повышение уровня обслуживания пассажиров в пригородном сообщении. Во многом этому способствовало создание двух пригородных пассажирских компаний - АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» с центром в Нижнем Новгороде и АО «Содружество» - с центром в Казани. В 2009 году они начинали с продажи билетов, а с 2011 года занялись перевозками.

Вместе с тем руководство ГЖД не отрицает: существует проблема с обновлением подвижного состава в пригородном сообщении. Чтобы решить ее, три года назад АО «ВВППК» в лизинг приобрела два электропоезда. А в первом квартале будущего года купит таким же образом еще пять поездов.

«Сапсаны», новые вокзалы и реконструкция мостов: как изменилась ГЖД за 15 лет. Фото: предоставлены пресс-службой ГЖД

В копилку достижений за 15 лет можно отнести и организацию скоростного движения, когда в 2010 году был запущен электропоезд «Сапсан» сообщением Москва - Нижний Новгород. Сейчас на этом маршруте «летают» еще «Стрижи» и «Ласточки». Минимальное время в пути - 3 часа 35 минут!

А недавно случилось еще одно важное для пассажиров событие. Горьковской железной дорогой совместно с АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» при участии министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области реализован проект транспортно-пересадочного узла на станции Нижний Новгород - Московский с переносом существующей автостанции из исторического центра Нижнего Новгорода. В январе 2018 года ТПУ «Канавинский» принял первых пассажиров. Реализация данного проекта позволила улучшить транспортное обслуживание пассажиров.

- Мультимодальные перевозки стали нормой, - констатировал Анатолий Лесун.

Миллиарды - в реконструкцию

Более 200 млрд рублей - столько средств было вложено в развитие инфраструктуры ГЖД с момента образования ОАО «РЖД».

Существенная сумма - более 26 млрд рублей - была заложена на реализацию проекта «Строительство и реконструкция искусственных сооружений». Это и реконструкция мостов (через Волгу, Каму, Вятку, Нерль, Ветлугу), и реконструкция двух виадуков и тоннелей на участке Агрыз-Дружинино в районе Красноуфимска, а также строительство и реконструкция пешеходных мостов на станциях Боголюбово, Дзержинск, Опарино, Алатырь, Яр, Вязники, Можга, Глазов, Шахунья, Йошкар-Ола и других.

«Сапсаны», новые вокзалы и реконструкция мостов: как изменилась ГЖД за 15 лет. Фото: предоставлены пресс-службой ГЖД

- Могу сказать, что инфраструктура значительно обновилась. В проект «Реконструкция железнодорожного пути» на полигоне Горьковской железной дороги по инвестиционной программе ОАО «РЖД» вложено более 41 млрд рублей, реконструировано свыше двух тысяч километров железнодорожного пути, - рассказал Лесун.

Вдобавок ко всему более 6 млрд рублей с 2005 года направлено на реконструкцию вокзальных комплексов, построены и реконструированы вокзалы и пассажирские павильоны на станциях Вязники, Вятские Поляны, Семенов, Вурнары, Чернушка, Тарасиха, Тоншаево и других. Опять же, к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года был реконструирован вокзальный комплекс Нижний Новгород. Общая стоимость строительства по объекту составила 1,7 млрд рублей.

Проверка мундиалем

Прошедший чемпионат мира по футболу в России - отдельная тема. И, как показывает практика, еще один повод для гордости. Руководство ГЖД констатирует: дорога достойно справилась с перевозкой футбольных фанатов.

- Мы получили высочайшую оценку от пользователей наших услуг. Ни одного замечания к нам не было. И это главный показатель! - подчеркнул Анатолий Лесун.

С июня по июль для перевозки болельщиков и гостей ЧМ-2018 на полигоне ГЖД было назначено 175 дополнительных поездов, которыми было перевезено 98 323 пассажира. При этом ГЖД - единственная дорога по всей сети, которая принимала болельщиков чемпионата мира по футболу в двух городах, расположенных на ее полигоне, - Нижнем Новгороде и Казани.

«Сапсаны», новые вокзалы и реконструкция мостов: как изменилась ГЖД за 15 лет. Фото: предоставлены пресс-службой ГЖД

- Нам пришлось столкнуться со своеобразной логистикой болельщиков, когда группа уругвайцев нежданно-негаданно высадилась в Вязниках, чтобы добраться до Саранска. Но наши работники справились прекрасно, - отметил А. Лесун.

Надо сказать, что прибывшие на турнир в Россию болельщики в принципе привыкли к другим стандартам обслуживания. Опоздав на бесплатный поезд до города-организатора ЧМ-2018 на час, они были уверены, что никакой проблемы нет и их посадят на другой бесплатный поезд.

- Они привыкли, что нет ничего невозможного. Так что нам приходилось прицеплять дополнительные вагоны к транзитным поездам. В итоге все пассажиры были удовлетворены, - уточнил Лесун.

В приоритете - грузоперевозки и ВСМ

В любой праздничный день принято говорить не только об итогах работы за определенный период (в этом случае за 15 лет!), но и делиться планами на будущее. По словам начальника ГЖД, развитие компании прописано в долгосрочной программе, составленной на основе «Майских указов» президента РФ. Так, в приоритете - ускорение движения и создание высокоскоростной магистрали. Вторым главным направлением является качество грузоперевозок. Хотя уже сегодня есть чем гордиться: если в 2003 году скорость доставки груза по сети была в среднем 250 км в сутки, то по результатам 2017 года - 358 км.

- Сегодня мы работаем в жесточайшей конкуренции и относимся к этому абсолютно нормально. Конечно, основной проект 2018 года - модернизация станции Балезино, что на стыке Нижегородской и Свердловской железных дорог. Стоимость первого этапа проекта - 800 млн рублей, второго - 2,5 млрд рублей. Но это того стоит, я скажу. Будем заниматься, - заключил Анатолий Лесун.

ГЖД В ЦИФРАХ

5331,4 км - протяженность Горьковской магистрали.

Более 563 млн тонн грузов и 896,2 млн пассажиров отправлено ГЖД за 15 лет.

58 450 человек - общая численность работников холдинга ОАО «РЖД» в границах ГЖД на 1 сентября 2018 года.