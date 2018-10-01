2018-10-01T18:52:01+03:00
Тема дня - Нижний Новгород

«Горячая линия» по вопросам подачи тепла открылась в Нижнем Новгороде

О старте отопительного сезона – в программе «Тема дня» на 92,8 FM
Дмитрий ЯКОВЛЕВ
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«Горячая линия» по вопросам подачи тепла открылась в Нижнем Новгороде. Фото: архив «КП»«Горячая линия» по вопросам подачи тепла открылась в Нижнем Новгороде. Фото: архив «КП»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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26 сентября по распоряжению мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова в городе стартовал отопительный сезон. Что делать и куда звонить нижегородцам, если в квартире до сих пор холодные батареи? Ответ – в программе «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

«Горячая линия» по вопросам подачи тепла открылась в Нижнем Новгороде

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