«Горячая линия» по вопросам подачи тепла открылась в Нижнем Новгороде
О старте отопительного сезона – в программе «Тема дня» на 92,8 FM
«Горячая линия» по вопросам подачи тепла открылась в Нижнем Новгороде. Фото: архив «КП»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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26 сентября по распоряжению мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова в городе стартовал отопительный сезон. Что делать и куда звонить нижегородцам, если в квартире до сих пор холодные батареи? Ответ – в программе «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.
Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!
«Горячая линия» по вопросам подачи тепла открылась в Нижнем Новгороде
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