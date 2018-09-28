«Проблемы с теплом в отдельных домах Нижнего Новгорода могут быть, потому что сейчас идет регулировка»
О том, когда нижегородцы перестанут мерзнуть в квартирах, в программе «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» Нижний Новгород»
директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода Павел МарковФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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26 сентября в Нижнем Новгороде официально стартовал отопительный сезон. Когда тепло придет в дома нижегородцев, рассказал директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода Павел Марков в эфире Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.
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«Проблемы с теплом в отдельных домах Нижнего Новгорода могут быть, потому что сейчас идет регулировка» - директор городского департамента жилья
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