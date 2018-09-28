«Это стремный, убогий проект, “кладбище-стайл”!» - вокруг благоустройства сквера 1905 года в Нижнем Новгороде разгорелись жесткие споры

28 Сент. 10:00 2018-10-01T14:26:39+03:00

Свои позиции высказали общественный активист Игорь Преображенский и руководитель Института развития городской среды Дарья Шорина

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Благоустройство сквера 1905 года, соединяющего площадь Свободы и улицу Белинского, вызвало недоумение и осуждение нижегородцев. Небольшой проходной сквер сегодня завален спиленными стволами тополей. Работает тяжелая техника, ветки, пни и стволы сваливаются хаотично.

Более того, некоторые нижегородцы возмутились самим проектом благоустройства, согласно которому в сквере будут установлены гранитные стелы и лавочки. Чем плоха такая идея, рассказал писатель, общественный активист Игорь Преображенский в эфире Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM. Оппонировала ему руководитель «Института развития городской среды Нижегородской области» Дарья Шорина.

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