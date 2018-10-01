«Нужно искать бога в себе, а не кидаться на людей»: мнения футбольных экспертов о поступке нижегородского арбитра Низовцева разделились

СЕГОДНЯ 13:43 2018-10-01T13:54:54+03:00

Защитник ФК «Томь» Дмитрий Тихий назвал рефери Игоря Низовцева безбожником за то, что тот запретил выходить на поле с нитью на руке

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30 сентября во Владивостоке прошел матч «Луч» - «Томь». По результатам встречи лучшую команду выявить не удалось — игра закончилась со счетом 2:2. Перед матчем у защитника сибирского клуба Дмитрия Тихого состоялась перепалка с нижегородским арбитром Игорем Низовцевым, назначенным на игру. Арбитр попросил Тихого снять с руки украшение, нитки от которого торчали, несмотря на то, что футболист пытался его заклеить. После этого инцидента защитник «Томи» назвал рефери безбожником, так как украшение оказалось узелковыми четками. Низовцев и Тихий прокомментировали ситуацию корреспондентам «Спорт Экспресса».

- В правилах четко прописано, что любые драгоценности, кольца, браслеты, серьги, кожаные и резиновые ленты запрещены и должны быть сняты.. У Тихого эта веревочка выпирала из-под ленты. Поэтому мы заставили снять нить. Футболист долго сопротивлялся. В итоге я сказал: либо вы снимаете нить, либо мы начинаем матч без вас, — сообщил Низовцев.

Фото: Спорт Экспресс. Дмитрий Тихий посчитал, что это предвзятость, ведь ранее на играх никто не просил его расстаться с православной нитью

- У кого-то что-то подобное есть на теле с самого детства, с момента крещения. У кого-то, как у меня, на руке, - говорит Тихий. - Судьи премьер-лиги, ФНЛ, ПФЛ всегда относились снисходительно к этому, просили заклеить под цвет формы, ни к кому никогда не предъявлялось претензий на этот счет. Я из года в год так делаю, знаю правила. Низовцев сказал, что нить слишком торчит и потребовал убрать ее. Я спросил: "Ты что, с ума сошел? Ты крещеный человек?". Он ответил: "Да, но при чем тут это? Правила игры читал? Или не выходишь, или срезаешь». Думаю, у человека проблемы, наверное, какие-то. Если Низовцев крещеный, то прекрасно знает, что это.

Вопрос ребром

«Комсомольская правда» узнала, что думают на этот счет нижегородские футбольные эксперты. Мнения конкретно разделились:

- Ситуация простая и понятная. Игорь Низовцев последовал букве закона и был абсолютно прав. Все судьи разные, и, возможно, кто-то смотрит на это сквозь пальцы. Либо нитки у него ранее не торчали так, как в этот. В любом случае, если Тихий настолько религиозный человек, то нужно искать бога в себе, а не бросаться с подобными заявлениями на рефери, — высказал свою точку зрения футбольный функционер Руслан Зырянов.

Фото: МатчТВ. "Это непонимание ситуации у Низовцева, либо предвзятость к игроку", — посчитал главный тренер нижегородского ФК «Локомотив-РПМ» Игорь Горелов

Главный тренер нижегородского ФК «Локомотив-РПМ» Игорь Горелов посчитал иначе:

- Я в шоке от поведения наших арбитров в этом случае. Для меня непонятна мотивация судьи. Замотать скотчем или чем другим и проблема решена. Многие так делают и проблем не возникает. Это непонимание ситуации у Низовцева, либо предвзятость к игроку.