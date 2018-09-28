«На нас несется торнадо!»: Зарождающийся смерч сняли жители Выксы

СЕГОДНЯ 13:13 2018-09-28T13:34:47+03:00

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Пронесшаяся по Нижегородской области непогода стала темой номер один в социальных сетях. Нижегородцы наперебой хвалятся фотографиями града, грозовых облаков и ливня. Но самый большой куш удалось сорвать жителям Выксы - они умудрились снять настоящий зарождающийся смерч.

- Да на нас торнадо несется! – ахнули случайные прохожие, увидев такое зрелище. – Вон и воронка какая!

Облака-цунами накрыли Нижний Новгород. ФОТО: Ирина Веселова.

Десятки жителей города, невзирая на опасность, ринулись фотографировать и снимать смерч на видео.

- Этот отросток постепенно вытягивался и удлинялся параллельно горизонту, затем перешел в петлю наверх и резко опустился вниз, - рассказал «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» житель Выксы Александр. - Вокруг этого отростка вихревыми потоками собиралась черная туча. Как из фильма ужасов ! Хорошо, что потом этот «смерч» начал пропадать и ушел в тучу.

Пока жители Выксы любовались смерчем, нижегородцам тоже было не до шуток – диковинные облака-цунами появились в разных частях города.

- В нашем городе без спецэффектов можно фильм-катастрофу снимать, - поделилась удивительными снимками Ирина Веселова.

Такие облака считаются предвестием грозы. ФОТО: Ирина Пачина

Такие облака считаются предвестием грозы. ФОТО: Ирина Пачина

Кстати, подобное явление в Нижнем Новгороде наблюдают уже не первый раз. Не далее как 8 августа 2018 года такие облака появлялись в Кстовском, Приокском и Автозаводском районах. Ученые называют этот странный феномен шельфовыми облаками. Как правило, они являются предвестниками грозы. Странная форма облака, похожего на волну, объясняется встречей нисходящих потоков холодного воздуха и восходящих потоков теплого воздуха.