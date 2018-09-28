Андрей Вовк: «Лучше писать в газете о чем-то хорошем, чем о постоянных играх “под ковром”»

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-28T11:33:52+03:00

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В современный век интернета классическим газетам все сложнее конкурировать с цифровыми СМИ. Но «Комсомольской правде» удается держать свою аудиторию и быть интересной для читателя. Главный редактор «КП – Нижний Новгород» Андрей Вовк в программе «Герои Волги» рассказал о будущем печатных СМИ, столетнем юбилее комсомола и новом политическом ландшафте Нижегородской области.

- Есть разные точки зрения по поводу бумажных СМИ. Я считаю, что скоро интернет победит газеты. Но "Комсомольская правда" не совсем газета – это гибридное СМИ. Что вы делаете для своих читателей? Чем сейчас живет издание и что сейчас "Комсомольская правда"?

- Наш главный продукт – это газета. Он всегда был и остается. Ежедневная газета,в которой больше общественно-политических новостей, как федеральных, так и региональных. Знаменитая "Толстушка" – это больше развлекательное чтиво, она выходит по средам. Там и Алла Борисовна, и Евгений Петросян, и житейские истории.

Несколько лет назад, когда интернет стал набирать силу, менеджер, человек-легенда и главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Николаевич Сунгоркин начал развивать сайт, вкладывая туда большие силы. Сейчас сайт "Комсомолки" всегда в лидерах. Он работает круглосуточно.

Кроме того, есть радио "Комсомольская правда" - это разговорное радио, но не формата деловых радиостанций. Это "Комсомолка" в разговорном плане. Звонят жители, обсуждаются житейские истории, и получается такой формат.

Возвращаясь к жизнеспособности печатных СМИ, хочу сказать, что те газеты, которые в то время не "вышли" в интернет, наверное, уже умерли.

- Задача быть максимально ближе к народу: Петросян, Пугачева, кто одет, кто не одет – это классический образец обложек "КП". Судя по тому, что я вижу, людям нужна эта информация, она им нравится? Или вы ее навязываете?

- Я молодой парень, раньше работал в разных, скажем так, модных интернет-изданиях. Когда пришел в "Комсомолку" и стал смотреть статистику того, что читают люди, был удивлен. Эти статьи действительно читают. Мы это не навязываем, а идем за аудиторией, в то же время – несем просветительскую функцию. Даем также и новости, которые не так хорошо читают, но которые полезны в образовательном плане.

Реально читают житейские истории, а не криминал и "расчлененку". Недавно, например, рассказывали о женщине, ей 80 лет, она живет в Волгограде, вышла замуж за одного, но любила другого.Он уехал в Горький. Она его решила найти и сказать, что всю жизнь его любила. И вот через внучку, которая живет в Австрии, к нам обратились в редакцию. Мы его искали несколько дней. Нашли, но он, к сожалению, умер в 2009 году.

- Такие лонгриды в век развитого интернета, когда все новости клиповые, заголовочные, читаются?

- В этом и суть мультиформатного СМИ. У нас есть и лента новостей, и большие газетные материалы. В федеральных изданиях в "Комсомолке" выходят целые развороты, такие "печатные" сериалы. Люди соскучились по нормальному хорошему чтиву. Это когда ты долгое время читаешь рассказы, а потом тебе хочется почитать нормальный роман.

- Я правильно понимаю, что те читатели, которые привыкли к газете и аудитория в интернете – незнакомые между собой люди. Это две разные аудитории. Они, наверное, и по возрасту разные?

- Это действительно так. Интернет –самая молодая аудитория, газета – самая возрастная, а радио где-то посередине.

- Будущее газет, как мне кажется, предопределено. Все равно тренд нисходящий. При всем моем уважении к "Комсомольской правде" и другим изданиям, тиражи год из года снижаются. Есть ли еще у "Комсомолки"какие-то спецпроекты, чтобы сохранить свой бренд, приумножить его и сделать совершенно иным в формате новых медиа?

- Сейчас СМИ некий культурный кластер. Кроме наших изданий есть пресс-центр, где постоянно проводятся пресс-конференции, проходят заседания экспертного клуба, а также мы проводим различные мероприятия. Если наши читатели любят рыбалку, то мы проводим "Фестиваль семейной рыбалки". Он прекрасно заходит. Люди едут семьями, с детьми, замечательно проводят время. Есть еще забавное мероприятие - "Карапузы, на старт!". Это больше развлекательный, общественный проект, а не журналистский, который проходит под брендом "КП".

- В этом году исполнилось 100 лет комсомолу. Комсомол и "Комсомольская правда" - однокоренные слова. Вы же будете использовать это событие, рассказывая своим читателем историю движения?

- "Комсомолка" вышла из комсомола, и раньше была газетой комсомола. Мы тоже не могли пройти мимо этой даты. На федеральном уровне у нас существует проект "100 лет комсомолу", над которым в регионах мы тоже работаем. Уже выходят и радиопередачи, и интервью с нашими комсомольцам. Наш город богат на комсомольцев, сейчас это видные нижегородские политики, которых, собственно, до сих пор называют "комсомольцами": Сергей Кириенко, Любовь Глебова, Евгений Люлин, Виталий Ковалев и другие. Евгений Борисович Люлин даже председатель комитета по празднованию 100-летнего юбилея комсомола. Они тоже сейчас "вытаскивают" много интересных историй, вспоминают комсомольские годы. Очень интересны читателям такие ретроспективы.

- В век новых медиа: телеграмм-каналов, интернет-сайтов на поверхность всплыла тема постправды и эпоха фейк-ньюсов, которые не имеют под собой подтверждения. Было такое ощущение, что классические журналисты больше не существуют, были проходимцы, которые сознательно занимаются интерпретацией, передёргиванием фактов, и им, к сожалению, верили. Сейчас, мне кажется, этот период заканчивается, мы возвращаемся к классическим СМИ и журналистам, создающим уникальный контент и работающим с первоисточником. Как вы думаете, я прав или не совсем?

- Возвращаемся к вопросу, умрут ли когда-нибудь газеты. Отличие газет в том, что если ты прочитал газету, можешь быть уверен, что там проверенная информация. Потому что ее проверили несколько человек. А в интернете можно написать,простите, всякое "фуфло".

Я соглашусь с вами, что журналистика возвращается из поверхностной, и уходит в аналитику и перепроверку фактов. Сейчас люди выбирают, что им читать и хотят выбрать проверенное. При этом бренды в этом плане выигрывают, они борются за свою репутацию. Сейчас это становится важным, когда репутация СМИ снова выходит на первое место.

- В Нижегородской области 11 месяцев назад поменялась, по сути, вся политическая карта региона: новый глава региона, новый кабинет министров, реализуются новые проекты. Вы – журналист, постоянно пишущий на эти темы, как оцениваете произошедшие в регионе изменения? Нравится ли вам то, что происходит здесь на сегодняшний день?

- Могу даже признаться, что отчасти благодаря Глебу Никитину я не уехал из Нижнего Новгорода. У меня был некий кризис жанра, я вообще хотел уходить из журналистики. Но пришел новый губернатор, я решил посмотреть, что будет дальше. Мне нравится новая команда, как сейчас их называют технократы. Это слово немножко обезличено, но хорошо отражает их суть – технологичность. Они не привязаны к политическим кланам, как всегда было в Нижегородской области. Это вертикаль и понимание, что все прозрачно. Для журналистики, может меньше стало поводов, о чем писать, но лучше писать о чем-то хорошем, чем о каких-то играх "под ковром".

Безусловно, "Команда правительства" весьма интересный проект, за которым я внимательно слежу. Интересен тем, что он открыт, и мы все видим что происходит. Сейчас я даже немного жалею, что не заявился для участия в нем. В качестве примера приведу выборы министра культуры. До последнего не могу предугадать, кого же выберет Глеб Никитин министром культуры региона. Но, безусловно, у человека, которого выбрала общественностью, ответственность будет выше.

- Сложные для понимания большинства проекты "Бережливая поликлиника", "Эффективная губерния" и слова новой цифровой диджитальной экономики, с которыми на сегодняшний день выступает новый глава региона и его команда, вы пытаетесь расшифровать читателям? Что это значит? И что будет людям с этого?

- Безусловно. Задача журналиста - расшифровать и объяснить людям эти сложные термины, которые произносят умные чиновники.