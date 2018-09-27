Александр Антипов: «Рекламные носители станут частью «умного» города»
Руководитель направления транзитной рекламы агентства «Река» Александр Антипов в программе «Герои Волги» рассказал о преимуществах геотаргетинга при размещении роликов в общественном транспорте
Руководитель направления транзитной рекламы агентства «Река» Александр Антипов. Фото: РБК - Нижний Новгород
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Александр Антипов: «Рекламные носители станут частью «умного» города»
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