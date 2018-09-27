Геннадий Дурдаев: «Сейчас программа капремонта последних пяти лет выполнена на 50%, поставлена задача дойти до 80%»
Каков план капитального ремонта домов на этот год, будет ли он выполнен в полном объеме? Почему до сих пор находятся нерадивые подрядчики, несмотря на жесткие критерии отбора? Какие отклики Фонд капремонта получает от нижегородцев? На эти и другие вопросы ответил генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области Геннадий Дурдаев в программе «Горький Сити» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.
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Геннадий Дурдаев: «Сейчас программа капремонта последних пяти лет выполнена на 50%, поставлена задача дойти до 80%»