«Ах, пельмени хороши, мы наелись от души»: Как «Комсомолка» голодных студентов кормила

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-26T18:00:09+03:00

Блюдо ребят из НГЛУ под названием «Мама так не готовит» жюри оценило по высшему разряду. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В этот раз команды из трех вузов показывали мастерство приготовления жареных пельменей. И не только…

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Вы помните свои студенческие годы? Большие нагрузки, отсутствие свободного времени и постоянное чувство голода. Особенно это касается тех, кто живет в общежитиях, особенно - первокурсников: готовить еду становится либо слишком лень, либо слишком некогда.

Тренд последних трех лет от компании «Поспел» это готовая жареная продукция.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Если речь идет о тебе или твоих знакомых, знай - в пресс-центре «Комсомольской правды» регулярно проходит акция «Накорми голодного студента». Отсюда никто и никогда не уходит с пустым желудком. 25 сентября нижегородские студенты баловали себя пельменями. Постойте, нет! Не обычными пельменями, а быстрыми.

В этот раз счастливыми студентов сделала торговая марка «Городецкая ферма» от компании «Поспел». Недавно они выпустили готовую жареную продукцию - пельмени, самсу и чебуреки - как раз то, что отлично подойдет тем, у кого совсем не получается тратить много времени на приготовление обеда или ужина. Закинул в микроволновку на 3-4 минуты, и все! Отличная идея. А представляете, сколько минут и даже часов экономит?

- Мы производим пельмени с 1997 года. И тренд последних двух-трех лет - это именно готовая жареная продукция, и мы должны соответствовать времени. Студенты учатся, у них множество увлечений, поэтому готовая еда пользуется популярностью. Поэтому сегодня мы и презентовали им такую продукцию, - рассказала директор по трейд-маркетингу группы компаний «Поспел» Наталья Скорнякова.

По ее словам, сейчас компания работает над новым проектом с другими начинками. Но это - пока секрет.

«Ням-ням, как вкусно», - именно так ребята из НГСХА назвали свое детище.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Итак, вернемся к нашим голодным студентам. 25 сентября в «Комсомолке» собрались первокурсники из Нижегородского лингвистического университета, Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии, а также иностранные студенты из ННГУ им. Н. И. Лобачевского. Они показали все, на что способны: ели пельмени на скорость, вслепую кормили друг друга с ложечки, готовили креативные блюда и шутили, а их таланты оценивало настоящее жюри: редактор радио «КП-НН» Алексей Казаковцев и директор по трейд-маркетингу ГК «Поспел» Наталья Скорнякова.

Жюри: редактор радио «КП-НН» Алексей Казаковцев и директор по трейд-маркетингу ГК «Поспел» Наталья Скорнякова.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Как оказалось, никто из присутствующих даже не представлял, что родиной пельменей считается Китай, а один из иностранцев из ННГУ и вовсе перевел слово «пельмень» как «человечье ухо». Конечно же, жюри по достоинству оценило его креатив, наградив суперпризом. Выяснилось, что некоторые даже попробовали пельмени впервые.

Блюдо ребят из НГЛУ под названием «Мама так не готовит» жюри оценило по высшему разряду.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Мне очень понравилось ваше мероприятие, потому что здесь много других студентов, мы пообщались. Я поела пельмени в первый раз сегодня, очень вкусно, - открыла свой секрет «Комсомолке» Сабина из Сербии.

После интеллектуального этапа команды приступили к приготовлению блюда. Для этого им было дано все необходимое: вкуснейшая продукция от «Городецкой фермы», отменные соусы от «Гвин&Пин», зелень и овощи. Не прошло и минуты, как в воздухе начали витать ароматные запахи - есть захотелось абсолютно каждому. Это было слишком аппетитно, хотя никто еще даже не дотронулся до еды.

«Ням-ням, как вкусно», - именно так ребята из НГСХА назвали свое детище.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Пока студенты пускали в ход свои дизайнерские таланты, работали группы поддержки: у каждого вуза они были громкие, активные и веселые. Первыми свое блюдо под названием «Один дома» продемонстрировали первокурсники из НГЛУ: они аппетитно украсили жареные пельмени зеленью и горчицей - члены жюри остались довольны. Пока все обсуждали кулинарные способности команды, уже подоспела вторая порция от ребят из НГСХА. «Ням-ням, как вкусно», - именно так они назвали свое детище. Как оказалось, НГСХА «схитрила» - прислала на конкурс студентов факультета перерабатывающих технологий: они и соус свой придумали (который, кстати, очень понравился жюри), и украсили отменно, написав кетчупом на тарелке название своего вуза.

Последними, но не худшими были иностранцы из ННГУ. Их блюдо под названием «Мама так не готовит» жюри тоже оценило по высшему разряду.

Болельщики посмеялись и поели тоже от души.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

После того как блюда были готовы, началось самое интересное! От каждой команды остался лишь один участник, который должен был как можно быстрее съесть 12 жареных пельменей. Это нужно было видеть - трое первокурсников запихивают в себя пельмени, стараясь обогнать соперников из других вузов. Первым справился Илья Шубинец из НГЛУ - он уплел всю порцию всего за 42 секунды! Вот это я понимаю, голодный студент. Второе место заняла Катя Пьянкова из НГСХА (69 секунд) и третье - британский студент из ННГУ (75 секунд).

- Я участвовала в таком мероприятии впервые. Очень понравилось. Надеюсь, в следующем году снова позовут, хоть я уже буду не первокурсница, но обязательно приду! - поделилась с журналистом «Комсомолки» Екатерина Пьянкова.

Отменные соусы от «Гвин&Пин» - гарантия вкусного блюда.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Когда были первые пельмешки, я думала, что это будет легко. Но уже где-то на десятом я посмотрела на соперников, у них оставалось три, а у меня целых четыре! После этого я начала заталкивать пельмени и руками и чуть ли не ногами: все лилось, текло, но мне все очень понравилось, - рассказала Екатерина.

Но это еще не все. Болельщики, которые все это время смотрели на еду и завидовали, тоже наелись досыта. Точнее, их накормили. С закрытыми глазами. На скорость. Два студента от каждой команды сели друг напротив друга, одному из них завязали глаза, и он должен был с ложечки накормить другого. Посмеялись и поели они, конечно, от души. В этом конкурсе победили ребята из НГСХА - они управились за 57 секунд. А вам слабо?

Напоследок все, сытые и довольные, даже частушки спели. И не обычные, а про пельмени. Насколько же талантливы наши студенты! И готовят, и шутят, и поют, и едят быстрее всех!

По итогам всего мероприятия первое место заняла команда из НГЛУ, второе - из НГСХА, а «бронзу» взяли ребята из ННГУ. Все они унесли с собой множество позитивных эмоций, пачки с пельменями и хорошее настроение!