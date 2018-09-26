Девушка проломила голову мужчине в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 13:10 2018-09-26T14:07:22+03:00

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В одной из социальных сетей очевидец описал жуткую историю о том, как одна из девушек тростью проломила голову пожилому мужчине, который возмутился ее сексуальной ориентацией.

- Вечером на улице, где обычно тусуется молодежь, обычные парни сидели в KFC на летних столах. Рядом с ними проводил время пожилой мужчина. В какой-то момент мимо проходила компания девушек с зелеными и желтыми волосами в неформальной одежде, ведущие себя вызывающе, курившие, обнимавшиеся друг с другом, чем и обратившие на себя внимание парней. Один из парней спросил, не лесбиянки ли эти девушки. На это они подтвердили, что они лесбиянки, а также феминистки, и стали угрожать парню, что за то, что посмел с ними заговорить, сейчас они его изобьют. Сидевший рядом пожилой мужчина вмешался в конфликт и заявил, что лесбиянками быть плохо, а также сообщил, что он не одобряет лесбиянство. На это одна из девушек, существо с ирокезом желтого цвета, выхватило у пожилого мужчины его инвалидную трость и ударила с силой его же тростью его по голове, разбила дедушке голову, сильно пошла кровь, - написал очевидец.

По версии парней - это та же компания, что участвовала в конфликте. По версии участников, люди на фото не имеют отношения к инцедентуФото: СОЦСЕТИ

И тут же в комментариях посыпались оскорбления в адрес девушек. Но были и те, кто не стал их осуждать.

- Вообще достаточно странно, что такое количество людей считает, что задать вопрос незнакомым, проходящим мимо людям о их сексуальной ориентации и высказать свое к этому отношение - это все нормально и этично, - считает Ася Климова. - К какому количеству незнакомых гетеро пар вы подходили и уточняли, занимаются ли они сексом? Очень странный сценарий. История дурацкая, дикая, как и наши представления о нормах морали. И естественно, применение насилия - дикая дикость, но у нас принято лечить симптоматику и не думать, что за этим стоит и почему молодые люди и девушки вынуждены жить и коммуницировать с миром с позиции агрессии и постоянной самозащиты. Ударь первой, иначе ударят тебя. Как вы думаете, какое отношение, реакции, слова и поступки могли это в них воспитать? Почему они готовы защищаться?

А вот для других, видимо, наблюдавших уже подобные ситуации, вся история представилась в ином свете.

- Подозреваю все было, мягко говоря, не так, если вообще хоть слова правды тут есть, - высказал свое мнение Олег Громазин. - Мой вариант: девушки, неформального вида, громко общались в кафе. Парень(парни) решили подойти и докапаться до внешнего вида,поведения. Это быстро переросло в конфликт с поминанием родственников до седьмого колена. Сидящий рядом "дед"(фото плохое, но выглядит это дед лет на 45, из которых 25 было проведено в плотном знакомстве с алкоголем), решил что его мнение тут тоже очень важно, и пошел его высказывать, а поскольку алкоголь давно стал компонентом крови данного товарища, мнение было высказано в не самой цивильной форме, и возможно выражалось с применение рук и обсценной лексики, что привело к временной смене владельца трости и применении ее не по назначению. В общем, судя по всему, в данной ситуации молодцы все.

И Олег Грозманов оказался почти прав.

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» нашла девушек, которые якобы просто так избили дедушку.

Девушка проломила голову мужчине в Нижнем НовгородеФото: СОЦСЕТИ

Конфликт произошел еще 8 сентября. Вечером девушки шли компанией из пяти человек в KFC, чтобы перекусить.

- На ступеньках сидели два молодых человека лет 18 – 22. Они были подвыпивши и напевали какие-то песни на не русском языке, кидали зигу (фашистское приветствие – ред.), на что Кристина назвала их фашистами, после чего они разозлились. Они задали прямой вопрос: "Вы лесбиянки?" На что от нас последовал положительный ответ, пусть такой вопрос и был довольно неуместен. После этого пошел лютый трехэтажный мат, угрозы, что они побьют нас какой-то цепью, висевшей на поясе одного из них. Сначала мы им как-то отвечали словесно, но даже когда мы ушли в игнор, они продолжили нас материть и начали харкаться.

Во время этой перепалки к Кристине подошел «пожилой мужчина», хотя девушкам показалось, что на вид ему не больше 45 – 50 лет. При этом, по свидетельствам, он был нетрезв.

- Есть у тебя счастье в глазах? – спросил он.

Девушка опустила очки - над бровью была татуировка: перечеркнутое слово "счастье".

- Потом пошел вопрос о половой принадлежности: «Тебя кем мать родила?», который он повторил дважды, - вспомнила одна из участниц. - В первый раз она ответила: "Какая разница?", а во второй: "Человеком", на что последовал жуткий смех со стороны тех парней, так и стоявших там.

И вот тут мужчина ударил девушку клюшкой между ног.

- Это задело Кристину не только физически, но задело и ее гордость, - говорит подруга. - Она выхватила трость из его рук, а затем, попросив прекратить, нанесла удар. Так сильно это вышло случайно, но мы, испугавшись, не решались подойти, просив ее прекратить и отдать трость. Парни сразу замолчали, испугавшись и ничего не сделав.

Травмированного «дедушку» перевязали.

- Мы ушли после этого, пребывая в состоянии небольшого шока. Мы забыли об этой ситуации на две недели: деда замечали вполне здоровым, ходящим по той же улице, - говорит участница инцидента. - Пару дней назад сидели в ТРЦ «Небо», подробностей я не знаю, ибо меня не было, но, по рассказам моих друзей, какие-то не особо трезвые парни подошли к ним, сказав, что хотят написать статью об этом. Мало того, что они фотографировали их без согласия, так еще и изложили ситуацию так, чтобы мы, "агрессивные феминистки-лесбиянки", показались совершенно невменяемыми и ударили деда ни за что. На фотографии были люди, которых не было во время инцидента.

Кроме того, по словам нашей собеседницы, неизвестные молодые люди нашли их номера телефонов, учебные заведения и страницы в социальных сетях.

- У них сейчас проблемы из-за того, к чему они не причастны: им угрожают, - объяснила девушка. - Как и Кристине, собственно. Ее запугали так, что она боится выходить из дома.