2018-09-26T11:18:41+03:00
Звезды

Константин Кинчев считает песню нижегородской группы одной из главных песен русского рока

Лидер группы «Алиса» рассказал о дружбе с фронтменом F.P.G.
Анастасия НАЗАРОВА
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Кинчев недавно ездил на рыбалку с нижегородцем Антоном ПухомКинчев недавно ездил на рыбалку с нижегородцем Антоном ПухомФото: Михаил ФРОЛОВ
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Трудно было представить, что легенда русского рока - лидер группы «Алиса» Константин Кинчев знает о существовании нижегородской группы F.P.G. Но, как выяснилось, на передаче у Юрия Дудя, музыкант не только следит за их творчеством, но и дружит с фронтменом коллектива.

Ведущий попросил Кинчева назвать три главные песни русского рока. Тот, не раздумывая, заявил: «Группа крови» («Кино»), «Рок-н-ролл мертв» («Аквариум») и «Про**ал» (F.P.G.).

- Респект вам. А почему вы вообще знаете о существовании этой группы? - удивился Дудь.

- Мы дружим. Две недели назад были на рыбалке вместе с Пухом. Пух офигенный фронтмент. Я в нем себя вижу, - признался музыкант. - Мы с ним одного поля ягоды. Сценические звезды. Таких мало!

Сразу после выхода интервью уроженец Нижнего Новгорода Антон Пух разместил пост в своем микроблоге Инстаграм.

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Константин Евгенич знает толк в музыке!
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- Константин Евгеньевич знает толк в музыке! А мы тем временем готовим новую классику рока - песню [которую любит Кинчев] к нашему XX сборнику, - написал фронтмен F.P.G.

«Комсомольская правда» дает наводку на ту самую песню. В ней есть такие строки: «Вчера я сидел за столом ресторана. Сегодня мой завтрак - вода из-под крана. Вчера я вдыхал аромат коньяка. Сегодня нет пива даже глотка».

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