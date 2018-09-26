Константин Кинчев считает песню нижегородской группы одной из главных песен русского рока
Трудно было представить, что легенда русского рока - лидер группы «Алиса» Константин Кинчев знает о существовании нижегородской группы F.P.G. Но, как выяснилось, на передаче у Юрия Дудя, музыкант не только следит за их творчеством, но и дружит с фронтменом коллектива.
Ведущий попросил Кинчева назвать три главные песни русского рока. Тот, не раздумывая, заявил: «Группа крови» («Кино»), «Рок-н-ролл мертв» («Аквариум») и «Про**ал» (F.P.G.).
- Респект вам. А почему вы вообще знаете о существовании этой группы? - удивился Дудь.
- Мы дружим. Две недели назад были на рыбалке вместе с Пухом. Пух офигенный фронтмент. Я в нем себя вижу, - признался музыкант. - Мы с ним одного поля ягоды. Сценические звезды. Таких мало!
Сразу после выхода интервью уроженец Нижнего Новгорода Антон Пух разместил пост в своем микроблоге Инстаграм.
- Константин Евгеньевич знает толк в музыке! А мы тем временем готовим новую классику рока - песню [которую любит Кинчев] к нашему XX сборнику, - написал фронтмен F.P.G.
«Комсомольская правда» дает наводку на ту самую песню. В ней есть такие строки: «Вчера я сидел за столом ресторана. Сегодня мой завтрак - вода из-под крана. Вчера я вдыхал аромат коньяка. Сегодня нет пива даже глотка».