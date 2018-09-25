25 Сент. 10:00 2018-09-25T18:41:57+03:00

«Это не благоустройство, а уничтожение сквера!» - что происходит в сквере 1905 года в Нижнем Новгороде Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Благоустройство сквера имени 1905 года на площади Свободы в Нижнем Новгороде набирает обороты. Строители уже спилили старые тополя и разломали бордюры, которые были установлены еще в советские времена. У экологов и градозащитников очень много вопросов к подрядчикам, которые «облагораживают» территорию сквера топорными методами. Мнения жителей города и руководителя экоцентра «Дронт» Асхата Каюмова – в программе «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

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