Афиша Нижнего Новгорода с 26 сентября по 3 октября: концерты Владимира Кузьмина и LOUNA и трибьют «Сектора Газа»

Владимир Кузьмин: 35 лет на сцене

Кто такой Владимир Кузьмин, вряд ли нужно кому-либо разъяснять. Он - легенда российского рок-н-ролла, музыкант, который отдал профессиональной сцене полжизни и подарил миру свыше двухсот прекрасных песен, которые расходились на пластинках миллионными тиражами. На них выросло не одно поколение, Кузьмин признан одним из лучших певцов, композиторов и гитаристов России. Многие его композиции стали практически народными - такие как «Когда меня ты позовешь», «Я не забуду тебя никогда», а также «Сказка моей жизни» и др. (18+)

4 октября, 20.00

Maximilian, ул. Б. Покровская, 82 (ТРК «Небо»); тел. 262-20-72

Билеты: уточнить по телефону

Приключения итальянцев в России: Cry Excess

Итальянская метал-группа из Турина Cry Excess возвращается в Россию в новом составе! Парни успели покорить сердца Европы, Великобритании, Японии и России. Они делили сцену с такими исполнителями, как Papa Roach, Jinjer, Korn, Eskimo Callboy, Attila, Funeral Fora Friends, Walls Of Jericho, Vanilla Sky, Upon This Dawning, Tarja Turunen и др. Принимали участие в масштабных фестивалях России и Европы. Осенью 2018-го у нижегородцев будет возможность увидеть и услышать их концерт в поддержку новой кавер-песни «Цвет настроения синий» с одноименным горячим туром. Неповторимая энергетика музыкантов из Италии, самые лучшие песни и безумный заряд гарантированы. (16+)

2 октября, 19.00

Rock and Road, ул. Почаинская, 21; тел. + 7 903-057-02-76

Билеты: от 600 руб.

«Черный вторник»: трибьют-шоу группы «Сектор Газа»

Без сомнения, можно сказать, что на песнях «Сектора Газа» выросли миллионы россиян, переживших потрясения 80-х - 90-х годов прошлого века. Творчество «Сектора Газа» не утратило своей актуальности до сих пор даже среди поколения, не заставшего годы популярности Юрия Хоя и его коллег по группе. Это доказывают стабильный спрос на диски «Сектора». Предстоящий концерт - дань памяти легендарному коллективу от группы «Черный вторник». Группа «Черный Вторник» была создана в 2013 году. Ребята уже успели заполучить любовь и уважение поклонников творчества Юрия Хоя, побывав с концертами в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Калуге, Туле, Пензе, Саранске, Ярославле, Вологде, Воронеже, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Сочи и других городах. Несколько лет подряд ребята выступают на престижном байк-рок фестивале «Мото-Малоярославец» на главной сцене. Несколько раз участвовали в больших концертах памяти Юрия Хоя. Участники «Черного Вторника» лично знакомы с семьей Юрия, с его бывшими коллегами по группе и с некоторыми из них периодически даже дают совместные концерты. «Черный Вторник» во главе с солистом и основателем Максимом Коробовым является достойным последователем творчества своих легендарных кумиров. Они умело улавливают манеру «Сектора», но при этом не копируют ее бездумно, а пропускают через свои эмоциональные ощущения, придают современный смысл и звучание хитам, которые на слуху уже более 20 лет. (16+)

5 октября, 18.00

Milo Concert Hall, ул. Родионова, 4; тел. 218-00-22

Билеты: уточнить по телефону

LOUNA: презентация нового альбома

Впервые заявив о себе в 2009 году, LOUNA уже успела потеснить на отечественной рок-сцене признанных мэтров жанра и стала одним из флагманов этого музыкального направления. Рычащие гитары, раскатистые барабаны, сильный вокал Лусинэ Геворкян, хлесткие тексты, вдохновленные Оруэллом и Палаником, которые освещают проблемы не столько страны, сколько человека в этой стране, - все это мгновенно обращает на себя внимание слушателей. Доказательство тому: первые места в чартах, яркие выступления на главной сцене «Нашествия» и других крупнейших фестивалях, масштабные туры и растущая с каждым годом аудитория поклонников. Пятая по счету студийная работа LOUNA под названием «Полюса» во всех смыслах выдержанная и сбалансированная. Все песни объединены общей темой непонимания, противоречий, столкновения идей, идеологий и поколений. Разнообразный в плане звучания, полный новых творческих и музыкальных решений альбом, тем не менее сохранил фирменный драйв, огонь и энергетику группы, заставляющую не сдаваться и идти вперед. Это все та же честная и прямолинейная, злая и неравнодушная LOUNA, но только еще на одну пластинку взрослее, на шаг увереннее и мощнее. (16+)

6 октября, 19.00

Milo Concert Hall, ул. Родионова, 4; тел. 218-00-22

Билеты: от 1200 руб.

Дмитрий Дюжев и Мария Горбань в спектакле «Свободная любовь»

Комедия по пьесе Леонарда Герше "Эти свободные бабочки". Режиссер - Андрей Житинкин

Что такое свобода? Что такое любовь? Что вернее выбирает ориентиры: глаза или сердце? И что в жизни важнее: любовь или независимость? Юноша и девушка оказываются случайными соседями в съемной квартире. Она - легкомысленная максималистка, он, несмотря на физический недуг, готов на все, чтобы доказать свое право быть личностью. Отношения между ними развиваются столь стремительно, что буквально за несколько часов они переживают бурный роман - со встречами и расставаниями, ревностью и страстью. (16+)

1 октября, 19.00

ДК ГАЗ, ул. Смирнова, 12; тел. 295-50-50

Билеты: от 900 руб.

Нина Усатова и Андрей Ургант в спектакле «Супница, или Кипящие страсти»

Комедия положений в сочетании с водевилем. Сюжет пьесы разворачивается среди благословенных виноградников Бордо. Наследство, деньги, алчность, любовная интрига становятся главной линией взаимоотношений героев комедии. Ну и, конечно же, там, где присутствуют деньги, находится множество желающих отхватить и себе «лакомый кусочек». Главной героине комедии Виолетт (Нина Усатова), наследнице семейных виноградников, приходится вести скрытую борьбу с родственниками, пытающимися прокрутить выгодную сделку с продажей наследства. Увлекательный сюжет, курьезные ситуации, музыкальный фон, изысканный юмор, виртуозно сотканный узор французской комедии, звездный актерский состав придали спектаклю эффект «бомбы» замедленного действия. (16+)

3 октября, 19.00

ТЮЗ, ул. Горького, 145; тел.: 428-00-00, 428-31-25

Билеты: от 1000 руб.

Индийские слоны в Нижегородском цирке

В Нижнем Новгороде продолжаются гастроли Большого Варшавского цирка. Шоу «Слоны в цирке» - неповторимое и удивительное, его главные героини - индийские слонихи Дженни и Магда. Огромные, величественные, они приводят публику в восторг одним лишь своим видом. А еще Дженни и Магда катают дрессировщиков на хоботе, встают в стойки, выполняют трюки, играют с залом в мяч и съедают целую связку бананов! Но и это далеко не все. В уникальной программе, покорившей сотни городов, на арену выйдут арабские верблюды, очаровательные пони и кенгуру-боксер. И, конечно же, не обойдется представление без воздушных гимнастов и озорных клоунов. Подарите праздник себе и своим близким, приходите на шоу Большого Варшавского цирка! (0+)

29 сентября, 17.00, 30 сентября, 13.00, 17.00

Нижегородский цирк, ул. Коммунистическая, 38; тел. 246-40-00

Билеты: от 800 руб.

«Евгений Онегин» в исполнении Дмитрия Дюжева

Дмитрий Дюжев - популярный актер театра и кино - впервые представляет в Нижнем Новгороде необычный спектакль: гениальный пушкинский роман «Евгений Онегин» в сценической версии С. Кржижановского, созданной еще в 1936 году для постановки Александра Таирова в Московском камерном театре. Тогда по историческим и политическим причинам постановка не состоялась.

Только в 1980 году спектакль впервые прозвучал по радио. Дмитрий Дюжев прочтет «Евгения Онегина» в сопровождении Академического симфонического оркестра Нижегородской филармонии. Под управлением Александра Скульского прозвучит специально написанная для этого спектакля и несколько десятилетий находившаяся в забвении музыка Сергея Прокофьева, отмеченная остроумными находками, блестящей оркестровкой и редким мелодическим богатством. Режиссер постановки - выдающийся мастер художественного слова, педагог и постоянная гостья литературных абонементов филармонии - Антонина Кузнецова. Оригинальная интерпретация Дмитрия Дюжева вместе с блистательным музыкальным сопровождением делают постановку уникальной, заставляя по-новому взглянуть на знакомое каждому, иллюзорно простое и по-прежнему загадочное творение Пушкина. (6+)

27 октября 18.30

Нижегородская филармония, Кремль, корп. 2; тел. 439-11-87

Билеты: уточнить по телефону

«Нам открывать миры далекие…»

Выставка «Нам открывать миры далекие» посвящена 100-летию ВЛКСМ - Всесоюзному ленинскому коммунистическому союзу молодежи. Эта организация завершила свое существование около 30 лет назад, но память о ней, о ее деятельности живет до сих пор. Главное, чему учил комсомол, - быть полезными своей родине. Собравшись в стройотряды, молодые люди (от 14 до 28 лет) открывали новые возможности для родины. Вспомним хотя бы строительство БАМа. Шутка ли - эта железнодорожная магистраль дала возможность перевозить грузы из Владивостока в Европу всего за несколько дней! В связи с этим особое внимание на выставке уделено теме масштабных строек ХХ столетия: БАМ, ГЭС, Удмуртстрой. Выставка в НГХМ включает в себя около 30 живописных произведений А. Самохвалова, В. Попкова, Л. Хныгина, В. Жемерикина, Ф. Богородского и других художников. Среди них есть произведения, которые давно не демонстрировались зрителю или появляются в экспозиции впервые. Все произведения - из фондов НГХМ. (6+)

По 30 сентября

Художественный музей, Кремль, корп., 3; тел.: 439-13-73

Билеты: уточнить по телефону

«Откровение». Альбрехт Дюрер и искусство Северного Возрождения

Альбрехт Дюрер (1471-1528) - выдающийся представитель культуры Ренессанса, прославленный гравер, живописец, теоретик искусства, мыслитель-гуманист. С его творчеством связаны наивысшие достижения искусства Возрождения в Германии и в Северной Европе.

Серия «Апокалипсис» стала первой крупной самостоятельной работой молодого художника в технике ксилографии (обрезной гравюры на дереве), она включала в себя пятнадцать иллюстраций к евангельским текстам и титульный лист. Серия создавалась художником между 1495-1500 гг. Германия в это время была сотрясаема эпидемиями, крестьянскими волнениями и религиозными распрями, вспыхнувшими накануне Реформации. Современники Дюрера видели в текстах Священного Писания прямые параллели с окружающей действительностью.

Экспозиция работ Альбрехта Дюрера будет дополнена редкими образцами немецкой живописи и скульптуры XVI века из собрания музея, которые представляют творчество современников и последователей нюренбергского мастера. Среди них выделяется картина «Лукреция» кисти выдающегося немецкого живописца и графика Лукаса Кранаха (Старшего). Соединение произведений живописи и графики в рамках выставки Альбрехта Дюрера позволит нижегородцам заново открыть для себя уникальное собрание немецкого искусства. (6+)

По 30 сентября

Художественный музей, Верхневолжская наб., 3; тел.: 419-68-90, 411-95-38

Билеты: уточнить по телефону