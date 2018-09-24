2018-09-25T19:05:36+03:00
Тема дня - Нижний Новгород

«Очень хорошая идея – благодарить за сделанное»: конкурс проектов «800 добрых дел – родному городу!»

К участию в конкурсе приглашаются все нижегородцы, а победители получат денежную премию
Дмитрий ЯКОВЛЕВ
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пресс-секретарь ЦК «Рекорд» Виктория Азарова и художественный руководитель ЦК «Рекорд» Сергей Жураковпресс-секретарь ЦК «Рекорд» Виктория Азарова и художественный руководитель ЦК «Рекорд» Сергей ЖураковФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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С 30 июля по 17 октября 2018 года в регионе проходит конкурс проектов «800 добрых дел – родному городу!», приуроченный к 800-летию основания Нижнего Новгорода. Об идее конкурса, его номинациях и возможностях участия рассказали художественный руководитель ЦК «Рекорд» Сергей Жураков и пресс-секретарь ЦК «Рекорд» Виктория Азарова на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

«Очень хорошая идея – благодарить за сделанное»: конкурс проектов «800 добрых дел – родному городу!»

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