«Очень хорошая идея – благодарить за сделанное»: конкурс проектов «800 добрых дел – родному городу!»

24 Сент. 10:00 2018-09-25T19:05:36+03:00

К участию в конкурсе приглашаются все нижегородцы, а победители получат денежную премию

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С 30 июля по 17 октября 2018 года в регионе проходит конкурс проектов «800 добрых дел – родному городу!», приуроченный к 800-летию основания Нижнего Новгорода. Об идее конкурса, его номинациях и возможностях участия рассказали художественный руководитель ЦК «Рекорд» Сергей Жураков и пресс-секретарь ЦК «Рекорд» Виктория Азарова на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

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