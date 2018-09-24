«Дом Скворцовой теперь выглядит как конфетка!»: фестиваль «Том Сойер Фест» завершился в Нижнем Новгороде
Ровно за месяц общими усилиями нижегородцев, градозащитников, при поддержке различных компаний и представителей городской власти удалось провести восстановительные работы в доме 1891 года постройки на ул. Короленко, 18 (дом вдовы титулярного советника Скворцовой).
Сколько усилий и средств было затрачено, сколько людей по своей воле поработало над этим домом, какие планы на очереди – об этом рассказала со-координатор фестиваля «Том Сойер Фест», кандидат исторических наук Анна Давыдова на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.
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«Дом Скворцовой теперь выглядит как конфетка!»: фестиваль «Том Сойер Фест» завершился в Нижнем Новгороде