"Ребята бились до конца": главный тренер "Торпедо" прокомментировал выигрыш нижегородских хоккеистов у магнитогорского "Металлурга"

СЕГОДНЯ 10:03 2018-09-22T10:04:56+03:00

Хоккеисты "Торпедо" переиграли одного из главных конкурентов по Восточной конференции и дивизиону Харламова со счетом 3:2

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Нижегородский хоккейный клуб "Металлург" со счетом 3:2. Матч прошел 21 сентября в КРК "Нагорный" в Нижнем Новгороде. На трибунах болели 5530 зрителей.

Первую шайбу в ворота соперника забросили хоккеисты "Торпедо" — счет открыл Данил Веряев на третьей минуте первого периода. В составе нижегородской команды отличился и Денис Паршин — на 29-ой минуте. У магнитогорского клуба точные броски на счету Виктора Антипина (10) и Денниса Расмуссена (28).

После этой встречи «Торпедо» набрало 12 очков и поднялось на третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» с десятью баллами занимает шестое место.

- В целом игрой я доволен. Мы не ждали ошибок соперника, а сами заставляли его эти ошибки совершать. Мы вернули нашу игру, ребята бились до конца, лавка была живая, это были отличные командные взаимодействия. Отмечу хорошую игру Данила Веряева, который забил два важных гола,— прокомментировал игру главный тренер "Торпедо" Дэвид Немировски.

Следующие матчи "Торпедо" пройду 26, 28 и 30 сентября. Соперниками нижегородской команды станут "Адмирал", "Амур" и "Куньлунь Ред Стар".