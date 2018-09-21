Трюльник в «Танцах»! Как талисман нижегородского баскетбольного клуба попал на популярное шоу

21 Сент. 10:00 2018-09-21T19:33:02+03:00

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У Евгения Тюрина необычная работа – многие нижегородцы не раз видели его, но не знали его в лицо. А все потому, что выступает он в костюме Лося Трюльника из группы поддержки баскетбольного клуба «Нижний Новгород». И этот талантливый парень решил доказать всей стране, кто «в танцах»! В новом сезоне популярного телешоу «Танцы» Евгений покажет свое танцевальное мастерство, а на Радио «КП» 92,8 FM он рассказал о том, не мешают ли ему лосиные рога при исполнении трюков во время баскетбольных игр, и как он принял участие в кастинге телешоу.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!