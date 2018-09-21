2018-09-21T19:33:02+03:00
Пятница в городе

Трюльник в «Танцах»! Как талисман нижегородского баскетбольного клуба попал на популярное шоу

Танцор рассказал о работе в БК «НН» и танцевальном телешоу
Алексей КАЗАКОВЦЕВ
Поделиться:
Талисман БК «Нижний Новгород» Лось Трюльник, он же участник шоу «Танцы» Евгений ТюринТалисман БК «Нижний Новгород» Лось Трюльник, он же участник шоу «Танцы» Евгений ТюринФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

У Евгения Тюрина необычная работа – многие нижегородцы не раз видели его, но не знали его в лицо. А все потому, что выступает он в костюме Лося Трюльника из группы поддержки баскетбольного клуба «Нижний Новгород». И этот талантливый парень решил доказать всей стране, кто «в танцах»! В новом сезоне популярного телешоу «Танцы» Евгений покажет свое танцевальное мастерство, а на Радио «КП» 92,8 FM он рассказал о том, не мешают ли ему лосиные рога при исполнении трюков во время баскетбольных игр, и как он принял участие в кастинге телешоу.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

Трюльник в «Танцах»! Как талисман нижегородского баскетбольного клуба попал на популярное шоу

00:00
00:00
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 831-278-50-15+7-906-358-85-50
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Сквер имени Героя Прыгунова благоустроят к концу октября 2018 года
В 70% котельных Нижнего Новгорода прошли пробные топки
В 70% котельных Нижнего Новгорода прошли пробные топки
Глеб Никитин поддержал проведение Олимпиады и уроков технологической инициативы
В нижегородском зоопарке «Лимпопо» построят пингвинарий
Глеб Никитин поручил проверить паспорта готовности многоквартирных домов к отопительному сезону
24 сентября в Автозаводском районе состоится День донора
В Дзержинске военный комиссар обвиняется в служебном подлоге
Жительница Гагинского района предстала перед судом за оскорбление 16-летней дочери
Пенсионер насмерть забил жену бруском в Вадском районе
Нижегородский зоопарк «Лимпопо» выпустил книгу в честь своего 15-летия
В Шарангском районе крупный пожар уничтожил два жилых дома
В Нижегородской области пройдет всероссийский автопробег «Тест на ВИЧ экспедиция»
Движение на въезде в Шарангу ограничат до июня 2019 года
Фонд Натальи Водяновой поможет создать в Нижнем Новгороде два детских парка
Двое мужчин погибли в перевернувшемся «УАЗике» в Краснобаковском районе
Житель Починковского района украл из бюджета РФ 13 миллионов рублей, обналичивая материнский капитал
На территории Нижегородской области убрали 600 гектаров конопли
Нижегородские полицейские обнаружили нарколабораторию со складом боеприпасов
Гнеушев: «Незначительное увеличение прожиточного минимума говорит о позитивной ценовой политике в Нижегородской области»
Благоустройство Щелковского хутора завершится в начале октября