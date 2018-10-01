В Нижегородской области появился блогер-комбайнер

СЕГОДНЯ 18:40 2018-10-01T19:00:01+03:00

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Быть блогером сегодня очень модно. На своих страничках в социальных сетях они размышляют о мировых проблемах, круглосуточно снимают своих детей, рассказывают как печь торты и заниматься фитнесом дома. А вот о сельской жизни мало, кто вспоминает. Не модно сейчас это. Но все же находятся и те, кто готов рассказать о природных красотах и раскрыть тайны сельской жизни.

На просторах интернета «Комсомолка» разыскала блогера-комбайнера Михаила Статуева, который выкладывает завораживающие видео уборки хлеба и картофеля.

В Нижегородской области появился блогер-комбайнерФото: СОЦСЕТИ

- На Youtube полно разных видео, мне тоже стало интересно, стал снимать и выкладывать их, - рассказал «Комсомолке» Михаил Статуев. – Мне всегда нравилось фотографировать, а потом появилась возможность снимать видео и показывать их людям, выкладывать в интернете. И стал выкладывать в социальных сетях.

В этом году у Михаила юбилей – 20 уборочный сезон.

- Мне хочется показать людям, как сложен крестьянский труд, как добывают хлеб, а то некоторые стали думать, что картошка на дереве растет, - смеется Михаил. - Мне хочется показать, как это интересно, как красиво: как комбайн высыпает зерно, как это потом все доставляется куда-то.

В Нижегородской области появился блогер-комбайнерФото: СОЦСЕТИ

Правда, некоторым представителям молодого поколения видео показалось странным.

- Когда я в этом году выставил первое видео, мне в комментариях молодой пацан из Москвы написал: «И что вы так целый день катаетесь? Че тут интересного?», - рассказал Михаил Статуев.

Однако такие комментарии – это большая редкость. В основном Михаила благодарят. Да и есть за что. Все ролики сняты с такой теплотой и любовью, что невольно начинаешь любоваться трактором, полем, солнцем.

В Нижегородской области появился блогер-комбайнерФото: СОЦСЕТИ

- Мне очень нравится эта работа, и ни на что не променяю уборку хлеба, - признался Михаил.

Ради уборочной кампании Михаил Статуев отказывается от своей основной работы.

- Я дальнобойщик, но перед уборкой хлеба говорю хозяевам, что не буду работать, пока не закончу с уборкой, - говорит Михаил.

В это время Михаил Статуев занимается не только уборкой общественных полей, но личным хозяйством, которое у него тоже немаленькое. Вместе с женой они обрабатывают 50 соток.

- Да ничего страшного, - улыбается Михаил. – У нас все есть: и морковь, и лук, и капуста. Вот картошку на 40 сотках копали три дня. А куда деваться? Надо и для себя все сделать, и людям помогать. Надо все успевать в этой жизни.

В Нижегородской области появился блогер-комбайнерФото: СОЦСЕТИ

При этом Михаил успевает снимать и сельские праздники, и друзей своих фотографировать. Поклонников творчества Михаила Статуева немало: и тут и односельчане, и коллеги по работе.

- Во время поездок я тоже часто фотографирую и видео снимаю, - рассказал Михаил «Комсомолке». – Я объехал почти все бывшие союзные республики и всегда обращаю внимание на что-то необычное. Снимаю поведение людей, животных. Например, у них животные гуляют сами по себе, без пастуха. Интересно же – у нас ведь не так.

По словам Михаила, из каждой поездки он обязательно привозит какие-то интересное видео и фотографии. В зависимости от загруженности, порой удается снять только одно видео или сделать всего несколько фотографий. Но без таких впечатлений никогда не возвращается.

Снимает Михаил Статуев и быт друзей-дальноюбойщиков. Но при этом обязательно спрашивает их разрешения.

- По рации всегда спрашиваю согласия на то, чтобы опубликовать, – серьезно говорит Михаил Статуев. – Все же по-разному к этому относятся.

В Нижегородской области появился блогер-комбайнерФото: СОЦСЕТИ

Причем, блогер принципиально не монтирует видео. Он считает, что видео интересно именно в первозданном виде. Хотя иногда собирает маленькие кусочки воедино. Но делает это всегда очень аккуратно, чтобы не было никаких переходов, чтобы смотрелось оно как единое целое.

Живет необычный блогер в селе Большое Туманово Арзамасского района. Первые фотографии Михаил начал делать еще в школе, когда у него появился первый пленочный фотоаппарат «Смена -8». Сегодня же главным инструментов является телефон Nokia Lumia. Именно с его помощью Михаил снимает видео и делает фотографии для своих страничек в «Одноклассниках» и «Вконтакте». Есть у Михаила и свой канал на Youtube.