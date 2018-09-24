«Алекс Кинг - не сутенер. Его уважают многие в Лондоне»: сосед Анны Шапиро рассказал, почему не стоит верить британским таблоидам

СЕГОДНЯ 18:37 2018-09-24T18:44:31+03:00

Семья Анны комментировать ее жизнь вовсе отказалась. По предварительной версии, родственники с девушкой не общаются

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«Пускай тра..ется, лишь бы налоги платила»

- Это нормально, чтобы родная мать не знала, где находится ее дочь? Вот вы спросите ее обязательно об этом, - благословил журналистов «Комсомольской правды» на продолжение поисков истины папа Анны Шапиро Александр Аронович.

На прошлой неделе дочка нижегородского музыканта Александра Шапиро провозгласила себя «второй Скрипаль». Якобы за обедом в одном из ресторанов прославившегося Солсбери Анна Шапиро и ее муж оказались отравлены. Неважно, что яд оказался крысиным, а не «Новичком», а британский таблоид Тhe Sun вскоре удалил громкое заявление нижегородской модели - в интервью девушка говорила, что угрожали ее жизни российские спецслужбы.

Александр Шапиро жизнью дочери и скандальным заявлением, мягко говоря, был шокирован. После переезда в Лондон отец перестал узнавать дочь:

- Из милого еврейского ребенка Яна (а в свидетельстве о рождении девушку именно так и зовут) превратилась вот в это… - мужчина показывает многочисленные снимки. На них девушка в основном в купальниках или белье. На одной из фотографии Яна и вовсе неглиже.

У Александра Шапиро есть мнение и насчет якобы мужа дочери Алекса Кинга:

- Это не муж, а обычный сутенер, управляющий русской проституцией в Лондоне! У него есть каналы по всем странам, в том числе и в Израиле. Алекс поставляет особо красивых девушек из провинции для господ.

Алекс Кинг, по словам Леонардо, уважаемый в Лондоне человекФото: скриншот видео

В то, что Яна спровоцировала шумиху по своей воле, Александр Аронович верить отказывается:

- Моя дочь не имеет отношения к политике. Есть кто-то, кто ей управляет и заставляет так делать, использует ее. И ограничивает общение Яны с семьей.

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В последний раз отец общался с дочерью три года назад. Со старшей девятилетней внучкой Александрой удается время от времени выходить на связь. А семилетний Шон и вовсе воспитывается в другой семье. Отцы Шона и Александры канули в Лету.

- Как отреагировали на шумиху в прессе другие родственники Яны?

- Такое ощущение, что никому нет дела. Дядя Яны и вовсе сказал «пускай тра…ется, лишь бы налоги платила».

«Анна стала жертвой розыгрыша»

То, что не стоит верить британским таблоидам, считает сосед Анны и Алекса – Леонардо Кодхеладж (Leonardo Kodhelaj). Журналистам «Комсомольской правды» удалось найти красивого британца и пообщаться.

Мужчина жил по соседству с парой около четырех лет, но ничего странного не заметил.

Албанец жил по соседству с Анной и Алексом около четырех летФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Насколько я знаю, они вместе не менее семи лет, но я не знаю, женаты они или нет. Не думаю, что Алекс удерживает Анну силой, но то, что он имеет на девушку сильное влияние, бесспорно.

- Влияние через деньги? Ходят слухи, что Алекс владеет несколькими порностудиями…

- Это неправда, - засмеялся наш собеседник. - У Алекса есть бизнес на Портленд-Плейс, но он небогат. Всегда вежливый и создает впечатление образованного человека. Он уважаем многими в Лондоне, но не думаю, что все его понимают. А Анна довольно закрытая девушка, не общается с соседями, да и как модель не знаменита - я знаю о ее работе только через инстаграм. Днем обычно пропадает в спортзале. Скорее всего она стала жертвой обстоятельств. Но я не понимаю, почему она соглашается с этим и не уходит. Анна - неглупая девушка, и я не поверю, что она не понимает, что ее, возможно, использовали в розыгрыше.

От ворот поворот

Чтобы пролить свет на историю девушки, «Комсомольская правда» направилась в школу, в которой когда-то училась Яна. Но даже те педагоги, которые работали в школе более 30 лет, девочку не вспомнили. На современных фотографиях повзрослевшую Анну, конечно, не узнал никто.

В родной школе девушку никто не помнитФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Мама Анны Татьяна Коровашко на контакт не пошла. Женщина вежливо выслушала журналистов и отказалась разговаривать.

Директор детского сада, в котором Татьяна Коровашко работает музыкальным работником, объяснила, что мама Анны не может дать никакой информации, потому что, вероятно, сама ей не владеет:

- Татьяна очень скромная женщина и навряд ли будет разговаривать с журналистами.

Мама Анны работает в детском саду музыкальным работникомФото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Нижнем Новгороде также пребывает и дядя Анны - Сергей Сурков. Заместитель главного врача по медицинской части, услышав, что журналист «Комсомолки» пришла по личному вопросу, напрягся и распрощался на моменте знакомства.

Также не захотела общаться сводная сестра Анны Екатерина. Сейчас девушка живет в Москве и работает в салоне красоты.

Сама Яна-Аня тем временем не очень похожа на жертву обстоятельств. Девушка не забывает выкладывать новые фотографии и ставить «лайки» понравившимся снимкам.