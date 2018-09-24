Стоимость проезда в общественном транспорте на Бору подорожает с 1 октября

СЕГОДНЯ 18:25 2018-09-24T18:25:26+03:00

Теперь билет будет стоить 25 рублей

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С 1 октября на Бору (Нижегородская область) стоимость проезда в общественном транспорте подорожает до 25 рублей. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Согласно информации, увеличение тарифа «связано с ростом цен на горюче-смазочные материалы, коммунальные ресурсы и иные составляющие расходов перевозчиков».

Борчане будут планить 25 рублей за проезд как минимум в течение года.

Как сообщает мэрия, решение об установлении на обслуживаемых маршрутах стоимости проезда, не превышающей указанный тариф, перевозчики принимают самостоятельно.

Также уточняется, что в пригородных автобусах цена билета не изменится. Однако минимальная стоимость проезда и провоза багажа теперь тоже будет стоить 25 рублей.

Напомним, в Нижнем Новгороде рабочие приступили к строительно-монтажным работам на улице Литвинова. В связи с этим с 4:00 25 сентября до 23:00 7 октября меняется схема движения общественного транспорта. Ознакомиться с подробной схемой можно здесь.