2018-09-24T18:25:26+03:00
Общество

Стоимость проезда в общественном транспорте на Бору подорожает с 1 октября

Теперь билет будет стоить 25 рублей
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

С 1 октября на Бору (Нижегородская область) стоимость проезда в общественном транспорте подорожает до 25 рублей. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Согласно информации, увеличение тарифа «связано с ростом цен на горюче-смазочные материалы, коммунальные ресурсы и иные составляющие расходов перевозчиков».

Борчане будут планить 25 рублей за проезд как минимум в течение года.

Как сообщает мэрия, решение об установлении на обслуживаемых маршрутах стоимости проезда, не превышающей указанный тариф, перевозчики принимают самостоятельно.

Также уточняется, что в пригородных автобусах цена билета не изменится. Однако минимальная стоимость проезда и провоза багажа теперь тоже будет стоить 25 рублей.

Напомним, в Нижнем Новгороде рабочие приступили к строительно-монтажным работам на улице Литвинова. В связи с этим с 4:00 25 сентября до 23:00 7 октября меняется схема движения общественного транспорта. Ознакомиться с подробной схемой можно здесь.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
НаКЛИКали беду: Зачем активисты по всей стране мониторят соцсети в поисках экстремизма
За последние пару лет по уголовной статье "возбуждение ненависти либо вражды" осуждены десятки людей, весь проступок которых сводился к репосту той или иной записи в соцсетях
Новости 24
Более 1000 нижегородцев прошли бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ
Волонтеры просят помощи в поисках 34-летней Анны Лакеевой
Улицу Орбели и часть Сормовского шоссе отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2018 году
К информационной системе "Наш Нижний" подключились еще семь управляющих компаний
В Дзержинске мужчина утопил в котловане своего соседа по коммуналке
Пропавшая в Нижнем Новгороде Раиса Дунаева найдена живой
Анатолий Бондар покидает пост председателя Нижегородского облсуда
Глеб Никитин: «Нижегородские предприятия получат 872 миллиона рублей в качестве господдержки»
Названы самые популярные сериалы у жителей Нижнего Новгорода
Второклассник попал под колеса автомобиля в Нижнем Новгороде
Актер Дмитрий Дюжев представит в Нижнем Новгороде спектакль «Евгений Онегин»
МЧС предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности в Нижегородской области
Нарушения трудового законодательства выявлены в исправительной колонии №17
Пять светофоров не работают на дорогах Нижнего Новгорода
В Нижегородской области легковушка улетела в кювет
Житель Богородска получил 9,5 лет колонии за разбойные нападения на пенсионерок
Нижегородец предстанет перед судом за мошенничество в размере 7,5 млн рублей
Нижегородская «Чайка» уступила ярославскому «Локо» в овертайме
Жители Дзержинска выстроились в длинную очередь, чтобы купить дешевую пиццу
Выставка картин Евгения Юшкова «Фиваида» откроется в «Рекорде»
В Дзержинске полицейские раскрыли кражу
ФК "Нижний Новгород" проиграл "Ротору" в матче 13-го тура ФНЛ
Сестры Аверины нанесли первый удар по мячу перед дерби ЦСКА - "Спартак"
Частный дом и две бани сгорели в Нижегородской области
Грозы и ливни ожидаются в Нижнем Новгороде 23-24 сентября