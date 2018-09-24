2018-09-24T17:58:18+03:00
Общество

С 25 сентября в Нижнем Новгороде меняется схема движения общественного транспорта

Изменения временные и связаны со строительно-монтажными работами
Анастасия НАЗАРОВА
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Ограничения вводятся до середины октябряОграничения вводятся до середины октябряФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Рабочие приступили к строительно-монтажным работам на улице Литвинова в Нижнем Новгороде. В связи с этим с 4:00 25 сентября до 23:00 7 октября меняется схема движения общественного транспорта, передает пресс-служба горадминистрации.

Движение автобусов маршрутов №7, 66, 67, 86, Т-113, Т-138, следующих от улицы Июльских дней в направлении площади Революции, будет организовано по улицам Интернациональной, Приокской, Коммунистической, Прокофьева, площади Революции и далее - по маршрутам. В обратном направлении - без изменений.

Движение автобусов маршрутов №13, 87, Т-40, следующих от улицы Июльских дней в направлении улицы Литвинова, будет организовано по улицам Интернациональной, Приокской, Коммунистической, Прокофьева, Литвинова и далее - по маршрутам. В обратном направлении - без изменений.

Движение автобусов маршрута №48, следующих от улицы Долгополова в направлении площади Революции, будет организовано по улицам Июльских дней, Интернациональной, Приокской, Коммунистической, Прокофьева, площади Революции и далее - по маршруту. В обратном направлении - без изменений.

Движение автобусов маршрутов №26, 34, 43, 50, 61, 74, 91, Т-3, следующих от улицы Долгополова в направлении улицы Литвинова, будет организовано по улицам Июльских дней, Интернациональной, Приокской, Коммунистической, Прокофьева, Литвинова и далее - по маршрутам. В обратном направлении движение - без изменений.

Для автобусов маршрутов №7, 13, 26, 34, 43, 48, 50, 61, 66, 67, 74, 86, 87, 91, Т-3, Т-40, Т-113, Т-138, следующих в направлении улицы Прокофьева, будут введены временные остановки в местах действующих остановочных пунктов «Завод имени Попова», «Улица Интернациональная», «Цирк».

Начальный остановочный пункт автобусов маршрутов № 26, 34, 43, 48, 50, 61, 74, 91, Т-3 будет организован в месте действующего остановочного пункта «Улица Григорьева».

Вдобавок ко всему с 23:00 7 октября до 23:00 16 октября движение автобусов маршрута №19, следующих от улицы Июльских дней в направлении улицы Советской, будет организовано по улице Литвинова и далее - по маршруту. В обратном направлении - по площади Революции, улицам Прокофьева, Долгополова, Июльских дней и далее - по маршруту.

Для автобусов будут временно введены остановки в местах действующих остановочных пунктов «Улица Григорьева» в обоих направлениях, «Улица Литвинова» в направлении улицы Советской, «Центральный рынок» в обоих направлениях, «Улица Долгополова» в направлении проспекта Ленина.

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