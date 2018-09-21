ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» - пример экологически ориентированного предприятия

СЕГОДНЯ 17:04 2018-09-21T17:43:38+03:00

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Объявленный главой государства Год экологии давно позади, однако, как отмечают эксперты, он подстегнул представителей бизнеса и власти по-новому взглянуть на взаимодействие по экологическим вопросам. Проекты и программы промышленных предприятий получили дополнительный импульс, и сегодня со всей ответственностью подходят к охране окружающей среды. Так, например, работает ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Круглый стол «Экологическая безопасность промышленных предприятий»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Следят за чистотой воздуха

На круглом столе «Экологическая безопасность промышленных предприятий», который состоялся в Законодательном собрании Нижегородской области 20 сентября, экологическим проектам этого крупного завода было уделено особое внимание. По словам генерального директора предприятия Алексея Коваленко, за последние 15 лет затраты нефтеперерабатывающего завода на природоохранные мероприятия и технологии превысили девять миллиардов рублей.

- Ежедневно на нашем предприятии силами собственных лабораторий осуществляется производственно-экологический контроль в соответствии с имеющимся разрешением на выбросы конкретно по тем веществам, которые выбрасывают наши источники, - рассказал Коваленко.

Круглый стол «Экологическая безопасность промышленных предприятий»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Замеры концентрации загрязняющих веществ производятся не только на источниках предприятия, но в санитарно-защитной зоне, а также на территории близлежащих поселений. Так, за 2017 год в лабораториях были отобраны четыре тысячи тонн воздушной среды. Причем для большей объективности результатов лабораторных исследований пробы исследуют не только местные специалисты, но и государственные эксперты.

Круглый стол «Экологическая безопасность промышленных предприятий»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Результаты мониторинга подтверждают, что по веществам, характерным для выбросов нефтеперерабатывающих предприятий, концентрация не только не превышает предельно допустимую норму, но и находится сильно ниже разрешенной, - обратил внимание руководитель ООО «ЛУКОЙЛ- Нижегороднефтеоргсинтез».

Сегодня объем выбросом в атмосферу от деятельности завода составляет 68% от законодательно разрешенной нормы. В связи с чем, как отметил Коваленко, работа НПЗ не может быть причиной негативных изменений в экологической обстановке города Кстово.

- Предприятие получает ежемесячные сводки по состоянию загрязнения атмосферного воздуха. Проведенный анализ показал, что в 2015 году были периоды, когда уровень загрязнения характеризовался как высокий. Однако с 2016 года случаев высокого загрязнения атмосферы в предоставленных справках не отмечены, - заверил эксперт.

Круглый стол «Экологическая безопасность промышленных предприятий»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Пример для промпредприятий

В свою очередь председатель комитета по экологии и природопользованию Заксобрания региона Владислав Атмахов заявил, что ООО «ЛУКОЙЛ- Нижегороднефтеоргсинтез» - пример экологически ориентированного предприятия, работа которого направлена на обеспечение экологической безопасности Нижегородской области.

- Проект модернизации очистных сооружений, в котором участвовал завод, до сих пор остается беспрецедентным по результативности и объемам инвестиций в данной сфере и является примером для многих промышленных предприятий страны, - сказал депутат.

Круглый стол «Экологическая безопасность промышленных предприятий»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Вместе с тем начальник управления коммуникаций ПАО «ЛУКОЙЛ» Владимир Герасимов подчеркнул, что компания является одной из первых, в которой была принята политика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

- Сейчас в компании есть новая программа экологической безопасности на 2018-202 год. Она включает большое количество мероприятий общей стоимостью около 102 миллиардов рублей. И самой большой статьей затрат является проект, связанный со снижением выбросов в атмосферу, - добавил спикер.

Награждение победителей ежегодного конкурса социальных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Инициативных наградили

В день проведения круглого стола в Заксобрании состоялась церемония награждения победителей ежегодного конкурса социальных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ», проводимого двенадцатый год подряд.

Как отметил глава благотворительного фонда ЛУКОЙЛ Игорь Бекетов, благодаря появлению в 2018 году номинации «Молодежные инициативы», компания смогла поддержать и проекты, которые направлены на развитие волонтерского движения. В общей сложности на участие в конкурсе в «молодежной» номинации поступила 91 заявка. В итоге победу одержал 21 проект.

Награждение победителей ежегодного конкурса социальных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Каждый год в конкурсе участвует множество интересных проектов, и все они разные, - отметил гендиректор ООО «ЛУКОЙЛ- Нижегороднефтеоргсинтез». - Но главная цель - помогать людям.

В целом в Нижегородской области по результатам конкурса грантовую поддержку получат 36 организаций. У некоторых проекты экологической направленности, у кого-то патриотической. Также есть проекты, поддерживающие спортивные и духовные направления.

Награждение победителей ежегодного конкурса социальных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Компания тратит на гранты более миллиарда рублей. Это приличные деньги! Мы в Законодательном собрании с большим удовольствием принимаем участие в процедуре награждения и считаем такой конкурс очень важным, - заключил председатель областного Заксобрания Евгений Лебедев.