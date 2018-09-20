20 Сент. 10:00 2018-09-20T18:52:45+03:00

Музыка, танцы, костюмированные экскурсии и много еды: 22 сентября празднуем День улицы Рождественской! Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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22 сентября Нижний Новгород отмечает День улицы Рождественской! Всех ждет интересная и разнообразная программа. На главной сцене на площади Маркина - музыка, танцы и чайная поляна. А также множество экскурсий для детей и взрослых, мастер-классы творческих мастерских и захватывающие квесты. Подробности в эфире Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM рассказала директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Наталья Суханова.

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