«У модели Шапиро вообще нет отца, тем более генерала-дезертира. Аня всегда была врушкой»

СЕГОДНЯ 19:30 2018-09-19T19:41:21+03:00

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Социальные сети 30-летней блондинки из Нижнего Новгорода Анны Шапиро пестрят откровенными фотографиями. А английские таблоиды пестрят громкими заголовками, что российские спецслужбы, со слов красотки, пытались ее отравить. Мол, Аня владеет информацией о русских олигархах, поэтому ее и пытались отравить в ресторане Солсбери крысиным ядом. А еще модель, которая 12 лет назад перебралась из России сначала в Израиль, а потом в Британию, гордо кричит на каждом углу, что у нее папа - русский генерал, предавший родину.

- Заявления Шапиро, как минимум, преувеличены, - рассказала «КП-Нижний Новгород» одноклассница блондинки Наталья Григорьева (имя изменено по просьбе девушки - прим. ред.). - У Ани вообще нет папы. Ее воспитывали мама и бабушка. Хотя, может, потом ее отец объявился. Но я не слышала об этом. Впрочем, чему удивляться. Аня всегда была врушкой. Наверное, все в детстве немного врут, приукрашивают, но у нее было очень заметно

Кстати, Григорьева не сразу смогла узнать свою подругу детства.

- Пришлось очень долго всматриваться в лицо этой полуголой фифы с обложек английских газет, чтобы узнать нашу Аню. Она себе капитально переделала лицо у пластических хирургов.