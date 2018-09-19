Афиша Нижнего Новгорода с 19 по 26 сентября: «Руки Вверх!», «Хлеб» и другие концерты

СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-19T13:04:28+03:00

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«Руки Вверх!»: большой концерт

«Руки Вверх!» - уникальная группа, которая прошла путь от провинциальных дискотек до ревущих стадионов. Это музыка, которую любят миллионы людей во всем мире. Это песни, ротации которых на радио побили все рекорды. Это альбомы, которые обрели заслуженный статус платиновых. На концертах «Руки Вверх!» можно услышать легендарные песни, знакомые всей стране, ощутить потрясающий восторг, ностальгию, радость при прослушивании вечных и любимых хитов. Концерты «Руки вверх!» - это волшебная возможность окунуться в детство, испытать яркие эмоции и устроить настоящий праздник себе и своим близким. Эксклюзивная постановка, уникальные декорации и видеоинсталляции, танцы нон-стоп, бесценная возможность вернуться в свою юность - все это лишь малая часть того, что ожидает зрителей на грандиозном концерте. (12+)

25 сентября, 19.00

Дворец спорта, пр. Гагарина, 29; тел. 433-28-95

Билеты: от 3000 руб.

Впервые в Нижнем: Rickey F

Rickey F - это не только одна из ярчайших звезд русскоязычного баттл-рэпа, но и состоявшийся исполнитель, завоевавший любовь тысяч слушателей футуристичными композициями, изящно играющими с нашими представлениями о завтрашнем дне. Музыка артиста светится изнутри пронзительно-неоновыми оттенками огромных мегаполисов будущего, а вкрадчивый и мелодичный голос Rickey F с головой погружает слушателей в бесконечный водоворот фантастических историй, которые разворачиваются то в застенках гигантского космического корабля, то на улицах новой Москвы. Но даже несмотря на все прелести стремительного технологического прогресса, ни одни наушники и ни одни колонки не в силах в полной мере передать нам ту необузданную энергетику, которую Рики вкладывает в свое творчество. Именно поэтому этой осенью он проедет по городам России с масштабным туром, в рамках которого исполнитель презентует целых два крупных релиза - так полюбившийся слушателям Fantome-1 и еще не вышедший Flashforward. (16+)

22 сентября, 19.00

Premio Centre, Нижневолжская наб., 1-в; тел. 423-06-09

Билеты: от 500 руб.

России нужен «Хлеб»

«Хлеб» - уникальный коллектив, который прошел свой творческий путь от студенческого блога в Интернете до концертов на самых крупных площадках столицы. Ребята всегда относились к миру с юмором, и вот к чему это привело: клипы набирают миллионы просмотров, релизы попадают в топ-чарты музыкальных платформ, суммарное количество подписчиков в социальных сетях более 1,5 миллионов человек - и это не далеко не весь список достижений. Если говорить о музыке, то это всегда лучший продукт с качественным сведением, современным битом и актуальным текстом, который заседает в голове с первого раза. (12+)

Milo Concert Hall, ул. Родионова, 4; тел. 218-00-22

Билеты: от 900 руб.

Хамиль: новый альбом и все хиты

В одном из своих старых интервью рэпер предположил, что, подобно «Фениксу», следующая пластинка будет концептуальной и далекой от конъюнктурного рэпа. Однако между двумя альбомами расстояние без малого 15 лет. И сейчас можно только фантазировать, как они отразились на новом сольном творчестве легендарного хип-хоп артиста. Хамиль, за свою карьеру в хип-хопе выпустивший пять альбомов в составе «Касты», совместный альбом с коллегой по группе Змеем и сольный «Феникс», в полную силу трудится над новым личным творением - пластинкой, которая увидит свет уже этой осенью. (16+)

28 сентября, 19.00

Fidel, ул. Родионова, 165 (ТЦ «Ганза»); тел. 216-26-18

Билеты: 900 руб.

Николай Добрынин и Людмила Артемьева в спектакле «Близкие люди»

Если бы гостиничные номера умели разговаривать, то сколько бы рассказов мы услышали?..

Эта история об одном гостиничном номере в Петербурге. В одинаковых декорациях случаются две абсолютно разные истории. Они - о жизни, любви, об отношениях мужчины и женщины, об изменах, о поисках счастья и расставании с мечтами... Все происходит на фоне танцев, песен и вечного голоса Фрэнка Синатры. «Близкие люди» - это два сюжета, соединенные темой двоих - мужчины и женщиной, прекрасным Петербургом и шикарным номером отеля. В первом сюжете, муж ждет в гостинице свою жену, и вот муж случайно «загулял», а в его номере обнаружилась прекрасная молодая девушка, как ему кажется, жрица платной любви... Вторая история - незамужняя дама за сорок ищет мужа. К ней в номер приходит знакомиться потенциальный жених, знакомый ее подруги... В этих двух историях много правды, и зрители, пришедшие на спектакль, наверняка где-то узнают себя… (16+)

27 сентября, 19.00

Театр оперы и балета, ул. Белинского, 59; тел. 428-50-56

Билеты: от 3200 руб.

Впервые в Нижнем Новгороде: Дмитрий Маслеев

Юный пианист стал настоящим открытием престижнейшего музыкального соревнования - и публика, и пресса полностью разделили единодушный выбор жюри, присудившего ему первую премию. Характеризуя творческий облик пианиста, музыкальные критики отмечали точность игры, безупречность техники, владение всеми приемами фортепианного исполнительства, а также уверенность и непосредственность его манеры. Победитель XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского выступит в сопровождении симфонического оркестра под управлением Александра Скульского. Он откроет новый концертный сезон Нижегородской филармонии. Концерт состоится в рамках абонемента № 2 «Золотая коллекция». В программе: Равель - «Испанская рапсодия», Энеску - «Румынская рапсодия» № 1, Лист - «Испанская рапсодия» (версия для фортепиано с оркестром М. Петухова), Рахманинов - Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром. (6+)

30 сентября, 18.30

Нижегородская филармония, Кремль, корп. 2; тел. 439-11-87

Билеты: уточнить по телефону

Гигантские слоны покоряют Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде продолжаются гастроли Большого Варшавского цирка. Шоу «Слоны в цирке» - неповторимое и удивительное, его главные героини – индийские слонихи Дженни и Магда. Огромные, величественные, они приводят публику в восторг одним лишь своим видом. А еще Дженни и Магда катают дрессировщиков на хоботе, встают в стойки, выполняют трюки, играют с залом в мяч и съедают целую связку бананов! Но и это далеко не все. В уникальной программе, покорившей сотни городов, на арену выйдут арабские верблюды, очаровательные пони и кенгуру-боксер. И, конечно же, не обойдется представление без воздушных гимнастов и озорных клоунов. Подарите праздник себе и своим близким, приходите на шоу Большого Варшавского цирка! (0+)

22 сентября, 17.00, 23 сентября, 13.00

Нижегородский цирк, ул. Коммунистическая, 38; тел. 246-40-00

Билеты: от 800 руб.

«Чудесные приключения музыки» с Михаилом Казиником

В Нижегородской филармонии состоится долгожданный концерт известного культуролога, музыканта и писателя Михаила Казиника, чьи авторские абонементы так полюбились нижегородцам. В новой программе «Чудесные приключения музыки» Михаил Казиник расскажет детям и их родителям доступным языком и в игровой манере о том, как научить ребенка слушать классическую музыку. «Моя задача - духовно настроить человека на ту волну, на то излучение, которое исходит от творений искусства: поэзии, музыки, литературы… Вы думаете, что классическая музыка - это скучно? Ошибаетесь! По-настоящему услышать музыку - безумно интересно. Ведь она ежесекундно рассказывает о чем-то очень важном, загадывает загадки, улыбается. Нужно только найти ключик и отворить дверь. Приходите на концерт, и вы сами во всем убедитесь! А родители поймут, что у них талантливые дети», - говорит Михаил Казинник.

В концерте примут участие Борис Казиник (скрипка, Швеция) и Вячеслав Зубков (фортепиано, Польша). (6+)

6 октября, 13.00

Нижегородская филармония, Крмель, корп. 2; тел. 439-11-87

Билеты: уточнить по телефону

«Из любви к искусству». Выставка Вадима Михайлова

Выставка дзержинского художника и педагога Вадима Васильевича Михайлова, состоящая из тридцати произведений, знакомит нижегородского зрителя с живописными и графическими работами рубежа 1980-х - 90-х годов. Произведения, представленные в экспозиции, отражают различные стороны его творческих исканий, раскрывая мир автора с разных ракурсов. В своей живописи Вадим Михайлов вдохновляется выдающимися мастерами прошлого, объединяя классику и современность. Образы, созданные художником, отсылают к творчеству Г. Гольбейна, Г. Семирадского, М. Врубеля, Д. Штеренберга. Через переосмысление вечных сюжетов и мотивов автору удается выразить свое личное, искреннее переживание. Философские, религиозные композиции Михайлова, а также его натюрморты насыщены яркой, смелой символикой. Примечательным разделом выставки являются учебные графические портреты художника, привлекающие точной передачей характера модели. Экспозиция дополнена единственной работой последних десяти лет - масштабным мистическим полотном "На камне помазания". (6+)

По 23 сентября

Художественный музей, Верхневолжская наб., 3; тел.: 419-68-90, 411-95-38

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«Движение к свету»

До 18 ноября в Нижегородском художественном музее - выставка произведений русских импрессионистов «Движение к свету». На выставке представлено около 80 работ конца XIX - начала XX века из собраний Третьяковской галереи, Русского музея и еще пяти российских музеев (ГМИИ РТ (Казань), ЕМИИ (Екатеринбург), ПГХГ (Пермь), ПГКГ (Владивосток), НГХМ (Нижний Новгород), СОХМ (Самара). Нижегородцы увидят произведения Константина Коровина, Игоря Грабаря, Сергея Виноградова, Станислава Жуковского, Леонарда Туржанского, Константина Юона, а также крупнейших мастеров отечественного искусства, обращавшихся к импрессионизму на определенном этапе своего творчества, - Ильи Репина, Валентина Серова, Бориса Кустодиева, Виктора Борисова-Мусатова и др. В экспозиции будет представлена также картина Огюста Ренуара «Женщина, смотрящая на птичку». Это произведение принадлежит к числу ранних, очень редких работ великого мастера, одного из основоположников импрессионизма. Наряду со знаменитыми художниками выставка дает возможность открыть для себя новые имена, вошедшие в историю русского импрессионизма, но мало известные широкому зрителю: Мария Башкирцева, Константин Горбатов, Михаил Демьянов, Николай Мещерин, Николай Тархов, Михаил Шемякин и др. (6+)

По 18 ноября

Художественный музей, Кремль, корп. 3; тел.: 439-13-73, 419-68-90

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