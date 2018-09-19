СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-19T10:08:59+03:00

Программа празднования Дня Рождественской улицы в Нижнем Новгороде 22 сентября 2018 года Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Для гостей предусмотрены концерты, экскурсии на ретро-трамвае, детские развлечения и чайная поляна

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22 сентября 2018 года в Нижнем Новгороде будет отмечаться День улицы Рождественская. Гостей ждет очень интересная и разнообразная программа.

Главная сцена будет расположена на площади Маркина. Там нижегородцы смогут послушать музыку и увидеть танцы:

11:20 –Выступление Петра Лысухина (балалайка)

11:30 - Народный (образцовый) коллектив «Оркестр баянов»

12:00 - Модный показ от «Цветочницы»

12:30 - Гитарный дуэт «Espresso»

13:00 - Торжественное открытие фестиваля.

Флешмоб с участием «Social Dance Studio», джазовой вокалистки Анны Лукшиной,

группы «Одри-трио» и танцоров Нижнего Новгорода

13:20 - Джазовая вокалистка Анна Лукшина

14:00 - Награждение победителей фотоконкурса «Секреты Рождественской стороны»

14:30 - Модный показ «Красота рукотворная» от «Палаты Ремёсел Нижегородской области»

15:30 - Ансамбль песни и танца «Казачий хутор»

16:00 - Церемония награждения победителей

Также там можно будет увидеть III тура конкурса короткометражных видеоработ «Посмотри на город»

18:00 - Награждение победителей квеста

18:10 - Группа «Charly_Swing»

18:30 - Музыкальный подарок от сети караоке-клубов «Shizgara» и «Gold Шнур»

18:45 - Выступление Школы ирландских танцев «Келти»

19:00 - Группа «ЧуДеСа & ТаборBAND»

20:00 - Театральный шоу-перформанс «Имаджинариум» от «SoulShow»

Кроме того, все желающие смогут посетить интересные экскурсии.

11:00 - 12:00 Анимированная экскурсия для детей «По следам нижегородского ополчения». Начало у памятника Минину и Пожарскому

11:00 - 12:30 «Босяцкая Миллионная». Экскурсию ведет Александр Сериков, руководитель проекта «Рождественская сторона». Начало от ул. Рождественская, 2

11:00 - 12:00 «От Сатина до Безухова по дороге современной драматургии». Экскурсию ведет Лев Харламов, актер, режиссер. Начало от ул. Кожевенная, 11 («Чайная «Столбы»)

11:00 - 12:00 «Рожденный на Рождественской. Маяковка 70-х глазами ребенка». Экскурсию ведет Олег Шакирский, организатор культурных событий. Начало от ул. Рождественская, 4

11:00 - 12:00 «След инспектора Лыкова на Рождественской стороне». Экскурсию ведет Елена Денисова, экскурсовод Нижегородской гильдии экскурсоводов. Начало от ул. Рождественская, 9

11:00 - 13:00 «Моя Ильинка». Экскурсию ведет Николай Гировка, профессор кафедры туризма и сервиса ННГАСУ. Начало от ул. Ильинская, 63

11:00 - 14:00 «День на Рождественской». Программа от выпускников Школы экскурсоводов ИМОМИ ННГУ. Начало у Зачатьевской башни Кремля:

11:15 - 12:00 Экскурсия и мастер-класс по гончарному делу в Нижегородской Палате ремесел (ул. Кожевенная, 1а)

12:00 - 12:20 Экскурсия в фотостудию FullFrameFoto (ул. Кожевенная, 1а)

12:20 - 12:40 Концерт колокольного звона у Церкви Рождества Иоанна Предтечи (пл. Народного Единства)

12:40 - 13:00 Экскурсия в Музей Живого хлеба (ул. Широкая, 4)

13:00 - 13:30 Арт-тур на ретро-трамвае по улице Рождественской по маршруту Скоба – пл. Маркина

11:30 - 12:30 «Миллионка» глазами писателей, режиссеров и местных жителей». Экскурсию ведет Анна Айзенштадт, генеральный директор «АГТ-Приволжье». Начало от ул. Рождественская, 7

11:30 - 12:30 «По усам текло…» - о вкусной Рождественской». Экскурсию ведет Юрий Попов, Член Президиума Федерации рестораторов и отельеров России. Начало от ул. Рождественская, 40

11:30 - 12:30 «История Нижневолжской набережной». Экскурсию ведет Андрей Голубков, ветеран Волжского пароходства. Начало от Нижневолжской наб., напротив ул. Широкой

11:30 - 12:30 «Рождественская - место рождения Нижнего Новгорода». Экскурсию ведет Фёдор Селезнёв, профессор, доктор исторических наук. Начало от Ивановской башни Кремля

12:30 - 13:30 «Говорящие дома». Экскурсию ведет Елена Денисова, экскурсовод Нижегородской гильдии экскурсоводов. Начало от пл. Маркина (ИНФОцентр)

13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 - Классические экскурсии «Пешком в XIX век». Начало от пл. Маркина (ИНФОцентр)

13:30 - 14:30 Анимированная экскурсия «Тайный код Строгановых». Начало от пл. Маркина (ИНФОцентр)

14:30 - 15:30 «Любить по-нижегородски». Экскурсию ведет Елена Денисова, экскурсовод Нижегородской гильдии экскурсоводов. Начало от пл. Маркина (ИНФОцентр)

15:00 - 16:00 Анимированная экскурсия «Купить-не купить, а поторговаться можно». Начало от ул. Рождественская, 24 (Центр занятости населения)

Для гостей будут организованы захватывающие квесты.

12:30 - 15:00 Исторический квест «ДворКвест». Начало от ул. Рождественская, 40

13:00 - 16:00 «Квест на Рождественской. Туда и обратно». Начало от пл. Маркина (ИНФОцентр)

Помимо этого в рамках празднования будут проходить экскурсии на ретро-трамвае. Маршрут: пл. Маркина - пл. Благовещенская - ул. Рождественская - Скоба - пл. Маркина

11:00 - 12:00 Арт-круиз «Трамвай желаний» (по приглашениям). Начало от пл. Маркина

12:00 - 13:00 Арт-экскурсия «Сокровища Рождественской стороны» (платно). Начало от пл. Маркина

13:30 - 14:00 Арт-тур для организаторов фестиваля и СМИ (по приглашениям). Начало от пл. Маркина

14:00 - 15:00, 15:00 - 16:00, 16:00 - 17:00 - Классическая обзорная экскурсия по «рождественскому кольцу» (платно). Начало от пл. Маркина

Для самых маленьких нижегородцев тоже предусмотрены развлечения. На площади Маркина будет работать детская мастерская.

11:00 - 13:00 Мастер-класс по изготовлению открыток от студии детских праздников «Капуста»

12:00 - 13:30 Мастер-класс по созданию ангелов и оберегов из ткани

13:00 - 15:00 Пластилиновая улица - мастер-класс от студии детских праздников «Капуста»

15:00 - 17:00 Мастер-класс «Домики» от студии детских праздников «Капуста»

Помимо этого будет детская анимация (тоже на площади Маркина).

12:30 - 13:00 Детский спектакль от союза бродячих артистов «Табор»

13:00 - 14:00 Игры с аниматорами

14:00 - 15:00 Добрые сказки «Старый кот»

15:00 - 15:30 Детский спектакль от союза бродячих артистов «Табор»

Рядом будут работать творческие мастерские.

11:00 - 18:00 Раскрашивание гипсовых фигурок (Денис Чернов)

11:00 - 18:00 Игры и занятия с графическими конструкторами «Волшебрики» (Инна Разуваева)

11:00 - 16:00 Творческие мастер-классы от «Банка Времени»

16:00 - 18:00 Плетение мандал (хейры) из шерсти от проекта «Жизнь без границ»

11:00 - 18:00 Детская областная библиотека на Звездинке: творческая интерактивная программа «Тайны улицы Рождественской»

На площади Маркина весь день будет устроена чайная поляна. Время работы: 12:00 - 12:30 // 14:00 - 14:30 // 16:00 - 16:30 //

История сыроварения. Производство сыров (О. Молодцова): 12:30 - 13:00 // 14:30 - 15:00 // 16:30 - 17:00 // 17:30 - 18:00 //

Беседы о силе трав и травяных сборов (А. Борщевская): 13:00 - 13:30 // 15:00 - 15:30 // 17:00-17:30 //

Секреты варки варенья. Силты. История варенья, джемов и конфитюров (Е. Колесниченко): 11:00 - 20:00 // Ярмарка мастеров. Фермерский базар. Фотовыставка. Фуд-корт пл. Маркина