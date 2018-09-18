Собачий концлагерь «процветает» в Нижегородской области уже несколько лет
Молодая девушка мучает 170 собак и кошек, но местные власти и полиция бессильны
Собачий концлагерь «процветает» в Нижегородской области уже несколько летФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Дикая ситуация: в Семеновском районе Нижегородской области молодая девушка содержит в ужасных условиях 100 собак и около 70 кошек, кормит их, в лучшем случае, раз в две недели, при этом регулярно собирает в центре Нижнего Новгорода «пожертвования» для бедных животных. Мошенница, живодерка или ненормальная? Разбирались в программе «Особый случай» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.
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Молодая девушка мучает 170 собак и кошек, но местные власти и полиция бессильны
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