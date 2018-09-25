Неизвестная история: как на самом деле звали героев, освободивших Минск в 1944 году

СЕГОДНЯ 16:30 2018-09-25T17:51:41+03:00

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О Великой Отечественной войне сказано уже много и, казалось бы, имена всех героев давно известны. Но не так давно нижегородские поисковики сделали сенсационное открытие – оказывается, первый красноармеец, который ворвался в оккупированный немцами Минск, стал горьковчанин Виктор Максимов.

«Комсомолка» разыскала человека, который сделал это открытие.

Историческое открытие

В официальной истории говорится, что первой бригадой, которая ворвалась в оккупированный Минск, стала бригада под командованием полковника Лосика. Но теперь найдены документы, которые говорят, что первой бригадой стала бригада под командованием старшего лейтенанта Максимова. Более того, это не просто лейтенант, Виктор Максимов один из 20 советских граждан, кто был удостоен наивысшей награды армии США времен Второй мировой войны – медалью «За выдающиеся заслуги».

Красноармеец, который первым ворвался в оккупированный немцами Минск во время Великой Отечественной войны, оказался нижегородцем. Фото предоставлено героем публикации

- Я просматривал «Книгу погребения» и увидел там старшего лейтенанта Максимова В.С. , который был призван из Горького, - рассказал историю своей находки командир поискового отряда «Курган» Андрей Чеканов. - А потом вижу, место жительства - улица Минина, дом 3. Ничего себе! Значит человек не из простой семьи. Вижу, что умер он в январе 1945 года в Горьком. Начал поднимать архивы, и оказывается это не просто человек – это целая эпоха.

Как удалось выяснить Андрею Чеканову, Виктор Максимов – сын руководителя комиссии партийного контроля Горьковской области Сергея Максимовича Максимова. Отец героя был высокопоставленным чиновником, который лично знал Ленина и Крупскую, а вместе с Дзержинским создавал ВЧК, которая позже стала КГБ, а теперь переименована в ФСБ. В 1932 году Сергей Максимов вместе с семьей: тремя дочерьми и сыном, перебрался в Горьковскую область.

Когда началась Великая Отечественная война, Виктор только-только закончил школу.

- Отец занимал такую высокую должность и легко мог «отмазать» от армии своего единственного сына, но нет. Сразу после школы Виктор поступил в сызранское танковое училище, которое закончил в 1942 году, а старшая дочь, которая училась в Мединституте, быстро доучивается на полевую хирургию и уходит военный врачом, - рассказал Андрей Чеканов. – После училища Виктор получил звание лейтенанта. И даже в этом случае отец мог бы пристроить сына в Горьком, чтобы не отправлять его на поле боя. Но опять же нет. 15 ноября 1942 года Виктор отправился на фронт.

Молодой боец попал в самое пекло – под Сталинград, потом участвовал в битве на Курской дуге. И везде он был на передовой.

Фото, которое сделал отец в госпитале в Казани. Фото предоставлено героем публикации

- В конце 1944 года он получил сильные ожоги ног и попал в госпиталь в Казани. Отец ездил туда и сделал последнюю фотографию сына на больничной койке, - рассказал о своих находках Андрей Чеканов. – И потом он единственный раз воспользовался своим служебным положением и добился перевода Виктора в горьковский госпиталь, который находился на месте нынешнего ГИТО. Через несколько недель сын умер.

Ноги были сильно обожжены, началось заражение. Ноги нужно было ампутировать. Но Виктор не давал. В результате, у молодого героя не выдержало сердце. Ему было всего 22 года.

Минск брал

Подвиги Виктора Максимова зафиксированы на бумаге, были известны родственникам, но со временем оказались забыты.

- Сегодня смело можно говорить, что Виктор Максимов стал одним из первых, кто вошел в оккупированный Минск, - говорит Андрей Чеканов. – Да, официальная история называет другие имена. Но тут та же историю, что и с флагом над Рейхстагом. Было несколько бригад, который входили с разных концов города. Просто одни отрапортовали раньше, другие чуть позже. Бригада Максимова доложила позднее.

Удостоверение старшего лейтенанта Максимова. Фото предоставлено героем публикации

Однако это ни сколько не умоляет заслуги нижегородского героя.

Сохранилось два наградных листа. В перовом Виктор Максимов представлен к ордену «Красная звезда»: «лейтенант, командир взвода второго танкового батальона 25-ой гвардейской танковой бригады. Участвуя в боях 6 июля 1943 года на Белгородском направлении в районах населенных пунктов Смородино, Виноградовка, Ясная Поляна, Калинин и, выполняя боевую задачу в прорыве оборонительной линии противника в районе Ясная Поляна, товарищ Максимов, руководя взводом, действовал решительно, энергично, проявив смелость и мужество. Прорвав в составе батальона линию обороны противника, ведя шквальный огонь из пушек и пулеметов, его взвод сломил сопротивление противника, обратив его в бегство, успешно продвигался вперед.

За период боевых действий уничтожил один танк, две пушки, две автомашины, одну автоцистерну с горючим, три миномета, два пулемета и до 30 солдат и офицеров». Однако вместо ордена «Красная звезда» его наградили медалью «За отвагу».

Второй наградной лист – это представление к ордену «Отечественной войны» второй степени в 1944 году. Здесь он уже адъютант штаба второго танкового батальона 25 гвардейской танковой бригады. И к этому моменту Максимов награжден медалями «За отвагу» и «За оборону Сталинграда», а также американской медалью «За отличную службу». Также указано, что 10 июля 1943 года он получил легкое ранение.

Фото с памятника Виктора Максимова. Фото предоставлено героем публикации

«23 июля 1944 года на Оршанском и Минском направлении адъютант (начальник – ред.) штаба батальона гвардии старший лейтенант Максимов проявил себя смелым, инициативным и решительным офицером. Находясь все время в боевых порядках батальона, обеспечивая командиру все необходимые данные для принятия решения и управления в бою. Благодаря его оперативной работе штаба батальона на протяжении всей операции хорошо справлялся со своими обязанностями, когда вышел из строя адъютант старший товарищ Максимов приступил к работе адъютанта старшего, активно оказывая помощь командиру батальона гибким управлением подразделениями в бою. Экипаж товарища Максимова первый ворвался в Минск».

В этом бою Виктор Максимов уничтожил одну пушку, десять автомашин, и до двух взводов пехоты.

- Я не знал, что это за американская медаль «За отличную службу», - говорит Андрей Чеканов. – Стал выяснять, и оказалось, что это вторая по старшинству награда в армии США. Самая высшая – медаль Конгресса, но ей иностранцев не награждают. Вторая - это медаль «За выдающиеся заслуги». В СССР этой наградой были удостоены всего 20 человек. Среди них маршал авиации Александр Покрышкин и нижегородский старший лейтенант Виктор Максимов.

Копия с телеграммы о награждении американской медалью "За выдающиеся заслуги". Фото предоставлено героем публикации

Андрею Чеканову удалось раздобыть у родственников официальную телеграмму на гербовой бумаге, где говорится о награждении Виктора Максимова этой медалью. И подписана она американским послом в СССР адмиралом Стенли.

- У племянника (сына старшей сестры Виктора) сохранились все бумаги, но они даже не знали, что их двоюродный дед удостоен такой высокой награды. Весь архив хранился на чердаке. Родители его сохранили, а дети туда даже не заглядывали, - рассказал Андрей Чеканов.

Не знали о великих подвигах земляка и в нижегородском лицее №8, где когда-то учился Виктор Максимов, хотя его фотография до сих пор висит в школе.

Однако теперь историческая справедливость восстановлена. 19 сентября на заседании городской думы нижнего Новгорода было принято решение об установлении памятной таблички на доме №3 по улице Минина, где жил Виктор Максимов.