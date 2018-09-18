Музей кораблей, дендрарий и парк: Эксперты рассказали, как можно использовать «Гребневские пески»

СЕГОДНЯ 18:56 2018-09-18T18:58:15+03:00

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Долгие годы территория «Гребневских песков» находилась в полном запустении: заросли кустов, скопившийся ил и трава в человеческий рост.

- А ведь когда-то был городской пляж, - вздыхали нижегородцы, глядя на эту картинку. – Даже понтонный мост сюда был. А теперь что?

В 2008-2012 годы специалисты разрабатывали концепцию по развитию этой территории и создания там рекреационного пространства. Однако тогда инвесторов для реализации всех этих проектов так и не нашлось. Казалось, на этом участке уже можно ставить крест. Как вдруг в августе 2018 года его передали в областную собственность.

- Гребневские пески – прекрасное, но неухоженное место в самом центре города, - подчеркнул глава Нижегородской области Глеб Никитин. - В августе 2018 года министерство имущественных и земельных отношений региона оформило право собственности на участки, входящие в состав территории «Гребневские пески». Как использовать данную территорию, которая долгие годы юридически никому не принадлежала – должны решать жители.

И нижегородцы действительно с готовностью откликнулись на эту идею. Сегодня, 18 сентября, в Нижнем Новгороде прошел первый круглый стол, посвященный развитию «Гребневских песков».

- Территорию «Гребневских песков» можно использовать для проведения фестивалей, - предложил директор департамента туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Алексей Алехин. - Здесь хорошая транспортная доступность, рядом есть парковочные места. Часть острова можно использовать как парк, часть – для проведения фестивалей. Остров каждый год подвергается подтоплению, поэтому капитальное строительство затруднительно, а временные летние сооружения вполне допустимы.

Вместе с тем, по мнению экспертов, крайне важно сохранить природную уникальность этого места. Поэтому даже в случае проведения фестивалей они должны соответствовать экологической тематике. Кроме того, нельзя забывать и о сложностях в работе с этой территорией – каждый год она затапливается, и нужно убирать ил с растений.

- Есть интересная идея – создать здесь музей кораблей: такого в России еще нет, - предложил главный архитектор Нижегородской области Сергей Попов. - Но для того, чтобы получить федеральную поддержку, необходимо провести инженерную подготовку территории.

В целом же во время круглого стола прозвучали самые разные предложения по вариантам использования «Гребневских песков» - пляж, парк, дендрарий. Более того, эксперты намерены поднять и те проекты, которые прорабатывались для концепции 2012 года. Для них даже предлагается провести специальную открытую выставку.

- Нужно провести дальнейшее исследование этой территории, чтобы на основании полученных данных более детально рассматривать предлагаемые проекты, - предложила представитель общественной организации «Открытая Стрелка» Марина Игнатушко. - Также нужно организовать конференцию с участием различных специалистов из вузов, проектных агентств, субъектов туристической индустрии и архитекторов.

В то же время вплоть до 30 сентября в Нижнем Новгороде продолжится обсуждение будущего этой территории в социальных сетях. Выразить свое мнение можно в специальных группах ВКонтакте и Facebook