Мемориальный камень в память жертв кровавого террора установили в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 18:29 2018-09-18T18:39:13+03:00

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В Пильнинском районе появился мемориальный камень в память жертв кровавого террора. Камень привезли потомки земского врача Николая Салищева, расстрелянного в Курмышском уезде сто лет назад.

Памятник привезли потомки расстрелянного земского врача СалищеваФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

В выдержке из газеты «Правда» (сентябрь, 1918) говорится о том, что в общей сложности во время карательной кампании было убито более 600 человек. Многих спихивали в реку, кого-то хоронили наспех на берегу так, что весной тела оказывались на поверхности водоема.

Портрет Николая Салищева в руках внука ВячеславаФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Жительница Пильны Елена Адушева заинтересовалась теми кровавыми событиями восемь лет назад. С тех пор не отпускает.

- Я родилась в селе Бортсурманы, где тоже происходили расстрелы, но я никогда не слышала об этом, - рассказала Елена «Комсомольской правде – Нижний Новгород». - Я соприкоснулась с этой историей, и ее чудовищность меня потрясла.

Открытие памятника жертвам массовых расстрелов 1918 годаФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

В этом же парке стоит памятник красноармейцам, которые погибли во время мятежаФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Расстрелы начались в Бортсурманах, где в ходе подавления антисоветского кулацкого мятежа были убиты 30 крестьян. Потом массовые казни переместились в Курмыш. Говорят, в реальности жертвами стала тысяча человек, однако проверить эту информацию невозможно - никто не работал с архивами.

- В 2000 году Нижегородская епархия причислила погибших тогда священников к лику святых, а крестьян, насколько я знаю, поминают сегодня как мучеников. Непонятно, почему мучениками прославлены лишь пятьдесят человек… - задумчиво произнесла Елена.

Открытие памятника жертвам массовых расстрелов 1918 годаФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Открытие памятника жертвам массовых расстрелов 1918 годаФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Лет пять назад судьба свела краеведа-любителя с Еленой Аникиной, правнучкой расстрелянного врача Салищева. Москвичка, она то и дело приезжает в село Курмыш, живо интересуясь историей родного края.

Вячеслав Салищев приехал из Москвы, внук СалищеваФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Открытие памятника жертвам массовых расстрелов 1918 годаФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Елена Юрьевна из рода Шепиловых. У них была своя усадьба, которую стерли с лица земли в 1918 году. Все, что они сделали для местной культуры, кануло в Лету, - с досадой отметила собеседница «Комсомолки». - Тем не менее Шепиловы оставили огромный след в истории села, например, построили церкви.

Внуки, правнуки и праправнуки расстрелянных специально приехали в КурмышФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

По словам Елены Аникиной, долгое время считалось, что отец трех мальчиков Николай Салищев, спасая других от дифтерии, заразился и умер. Правда вскрылась много позже, в 90-х годах. Внучка одного из сыновей Салищева прочитала рассказ Чехова о земском враче, умершем от дифтерии.

- О, прямо с нашего деда списано! - воскликнула девочка.

Старик не сдержался и расплакался.

- Не от болезни он умер…

Открытие памятника жертвам массовых расстрелов 1918 годаФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Молебен в церкви после открытия памятникаФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Все три сына земского врача (младшему было восемь) прекрасно помнили, как ночью к ним домой пришли люди в кожанках. Отец собрался, ушел и больше не вернулся.

- В силу того, что дети были маленькие, об этом никто старался не вспоминать. Тогда без мужей остались четыре женщины, огромное количество детей, голод, разруха. Очень страшно, - рассказала Адушева.

Поминальные свечиФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

В прошлом году один из дядюшек правнучки Салищева заявил: «Знаешь, я ведь и помереть-то не могу, пока не появится место, где б я мог поклониться памяти деда». И Елена начала искать такое место в Курмыше, чтобы установить там крест.

- Она человек деликатный. Постоянно сомневалась: вдруг кого-то будет раздражать крест, вдруг люди не поймут… Пришлось придать ей смелости, - поделилась собеседница «Комсомолки».

Мемориальный камень в память жертв мятежа 1918 годаФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Установить памятник планировалось ко дню памяти жертв кровавого террора - 9 сентября. На все про все у Елены Аникиной было полтора месяца. Главной проблемой стал не выбор камня или его транспортировка из Нижнего Новгорода, а выбор места под памятник.

- Мы советовались с местными жителями, но сколько людей, столько и мнений. В итоге мы наткнулись на замечательный парк с аллеей. Когда я ее увидела, подумала: «Напрашивается стать памятной». Потому что неподалеку стоит памятник войну Великой Отечественной войны, а в другой стороне - памятник жертвам кулацкого мятежа, - рассказала Адушева.

Мемориальный памятник установили на перекрестке, где фоном является действующий Покровский храм. А под ногами - старое церковное кладбище, от которого уже не осталось и следа. Открытие состоялось 8 сентября. На нем присутствовали многочисленные потомки Салищева и несколько сельчан.

- Николай не был ни белогвардейцем, ни кулаком. Он просто лечил людей, - рассказала правнучка расстрелянного врача. - Страшная трагедия произошла на этих улицах. От большинства убитых людей ни осталось ни имен, ни могил. Память стерта о них, как ластиком.

На камне надпись: «Памяти жертв трагических событий 1918 г. в Курмышском уезде. Имена их ты сам, Господи, знаешь. 2018».